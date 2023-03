2 chatons présentés à une chatte fraîchement recueillie et venant d'accoucher en espérant qu'elle les adopte

Une semaine après avoir donné naissance à 3 adorables chatons, une chatte errante accueilli par une bénévole s’est vu proposer de placer 2 autres petits félins sous son aile. Ces derniers avaient urgemment besoin de trouver une maman, car la leur n’était plus en mesure de s’occuper d’eux. Allaient-ils être acceptés par leur nouvelle famille ?

Jewel était sur le point de mettre bas quand on a parlé de cette chatte errante à Kerry, bénévole à Best Friends Felines en Australie. La chatte a d’ailleurs accouché avant même que sa bienfaitrice ne vienne la chercher.

Kerry a emmené Jewel et ses 2 chatons chez elle et les a installés dans la pièce qu’elle avait spécifiquement aménagée pour eux. Le lendemain matin, la bénévole a eu la surprise de découvrir un 3e petit félin que Jewel avait mis au monde durant la nuit.



La chatte était clairement ravie de profiter de cet environnement calme, confortable et sécurisé pour prendre soin de sa progéniture. Elle ne savait pas encore que sa charmante petite famille était sur le point de s’agrandir.



Une semaine plus tard, en effet, Best Friends Felines a été contactée par une clinique vétérinaire au sujet de 2 chatons tuxedos qui avaient besoin d’une mère. La leur, qui avait eu 4 autres petits, n’avait pas assez de lait pour nourrir toute la portée.

Les 2 jeunes chats étaient un peu plus âgés que ceux de Jewel, mais ils avaient à peu près la même taille car sous-nourris. L’équipe de l’association espérait qu’elle les accepte auprès de ses propres chatons.

La chatte a adopté le duo sans hésitation. Elle a tout de suite commencé à les toiletter comme s’ils étaient les siens.



Ils ont progressivement pris du poids et rattrapé leur retard. Les soins et l’attention prodigués par Jewel et Kerry leur ont permis de grandir dans d’excellentes conditions, tout comme le trio de cette portée recomposée.

« Ils la traiteront comme la princesse qu'elle est »

Les tuxedos ont été appelés Batman et Robin. Les chatons biologiques de Jewel, eux, répondent aux noms d’Opal, Stirling et Slate. Tous les 5 sont devenus très attachés les uns aux autres, se blottissant lors des siestes et explorant les environs ensemble.

Quand ils ont atteint l’âge d’être adoptés, ils n’ont pas attendu longtemps avant de rejoindre leurs nouvelles familles respectives. Jewel, qui les a brillamment élevés, a également trouvé un foyer pour toujours.

« Inutile de dire qu'à la seconde où sa famille l'a rencontrée, elle est tombée sous son charme. Je sais qu'ils la traiteront comme la princesse qu'elle est », indiquait Best Friends Felines à Love Meow après son adoption.