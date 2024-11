2 chatons orphelins handicapés sont en voie de rétablissement après une rencontre décisive avec une famille d'accueil

Butternut et Cocoa ont tous les 2 été proposés à l’adoption par leur détentrice, mais avaient en réalité besoin de soins spécifiques. Une famille d’accueil a accepté de les prendre sous son toit pour veiller sur eux et a été étonnée de constater à quel point ils se rétablissaient vite.

Butternut et Cocoa sont 2 chatons énergiques et téméraires comme la plupart des félins de leur âge. Pourtant, il y a quelques jours encore, leur sauveteuse ne savait pas s’ils seraient capables de marcher correctement. Ses bons soins et son expertise ont permis de les remettre sur pattes au fil du temps.

Au départ, les chatons vivaient avec une dame qui n’était pas en mesure de les garder. Elle les a donc proposés à l’adoption avec les autres félins de la fratrie. En découvrant son annonce, une bienfaitrice nommée Claudia a souhaité l’aider et a accueilli Butternut et Cocoa temporairement.

Des troubles moteurs

Elle a rapidement découvert qu’ils souffraient chacun d’un problème moteur et a préféré les confier à Jamie, sauveteuse expérimentée auprès des animaux à besoins spécifiques. Cocoa, la jeune tabby, inclinait constamment la tête, notamment lors de ses déplacements, ce qui entraînait des troubles de l’équilibre. Butternut, quant à lui, souffrait du « syndrome du nageur ». De ce fait, ses pattes arrière ne le maintenaient pas correctement, car elles étaient écartées.

Cette pathologie peut être corrigée avec une rééducation et des équipements, alors Jamie a commencé à s’occuper du félin pour qu’il puisse un jour obtenir une meilleure mobilité. Cela commençait par renforcer ses membres postérieurs en lui faisant prendre un peu de poids. Il dispose également de bandes qui maintiennent ses pattes dans la bonne position lorsqu’il se déplace.

Un rétablissement inattendu

Butternut a surpris sa bienfaitrice par sa combativité, mais Cocoa l’a tout bonnement estomaquée. En effet, presque du jour au lendemain, l’inclinaison de sa tête a disparu. D’après le rapport des vétérinaires, rapporté par Love Meow, cette anomalie se serait corrigée d’elle-même.

Cocoa n’est donc plus perturbée dans sa motricité et peut courir ou encore grimper partout comme ses congénères. Et même si Butternut n’est pas encore guéri, il n’hésite pas à la suivre partout !