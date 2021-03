Un homme abandonne deux hamsters sur le bord de la route et leur laisse seulement quelques graines pour se nourrir

L’abandon d’animaux, quelle que soit l'espèce, demeure encore aujourd’hui un problème majeur. Samedi 20 mars, un individu a laissé sur le bord d’une route de la ville de Stonehouse, en Angleterre, 2 hamsters. La Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) est intervenue.

Des riverains à l’œil de lynx ont aperçu en fin de matinée 2 minuscules boules de poils sous un arbre. Certains passants ont déclaré avoir observé un homme abandonner le duo au bord de la route, relate le Plymouth Herald. Un peu de nourriture a été dispersée par ce même individu auprès des rongeurs.

Heureusement, le couple de hamsters a pu être rapidement pris en charge par la RSPCA, grâce aux signalements de quelques habitants du quartier. D’après Sarah Morris, inspectrice de la RSPCA, les petites créatures à fourrure n’auraient pas survécu longtemps. La proximité avec la route a dû, en plus, les terrifier. Les hamsters ont été affectueusement baptisés Billie et Bella. Au sein de l’organisme, ils ont reçu les soins nécessaires et seront bientôt disponibles à l’adoption.

La RSPCA préoccupée par les abandons d'animaux domestiques

En période de confinement, la RSPCA craint une augmentation d’actes d’abandon et de négligence, notamment à l’égard des petits animaux de compagnie. En 2020, le nombre de recherches de « hamsters à vendre » a triplé par rapport à l’année précédente, dévoile le Plymouth Herald. « Les familles passent plus de temps à la maison et pensent que c’est le bon moment pour amener un nouvel animal de compagnie dans le foyer », a déclaré Sarah Morris. Cette dernière a vivement recommandé à la population de bien réfléchir avant d’accueillir un nouveau compagnon à poils ou à plumes. Elle l'a également encouragée à adopter plutôt qu’acheter, pour donner une seconde chance aux animaux abandonnés.