Cette année, lapins et cochons d’Inde auront aussi leur calendrier de l’Avent grâce à Hop Box

A l’approche des fêtes de fin d’année, le calendrier de l’Avent s’invite dans les foyers pour aider les enfants à patienter jusqu’à Noël. Nos lapins et cochons d’Inde étant des membres à part entière de nos familles, ils ont eux aussi droit à leur propre calendrier avec toutes sortes de surprises. Une idée lancée par Hop-Box, start-up française spécialisée dans les produits pour nos amis lagomorphes et cavidés.

Près de 7 Français sur 10 considèrent leurs animaux de compagnie comme de véritables membres de la famille. A ce titre, beaucoup d’entre eux reçoivent un cadeau de Noël. Les lapins et cochons d’Inde étant les NAC préférés des Français, ils sont aussi de la fête à l’approche du 25 décembre. Ils le seront encore plus cette année grâce au calendrier de l’Avent spécialement pensé pour eux et leurs propriétaires, proposé par Hop-Box.

Des produits bons, sains et naturels pour les lapins et les cobayes

Hop-Box est le concept lancé en 2019 par une jeune Nantaise passionnée de lapins et de cochons d’Inde, après 6 mois de Recherches et Développement sur le sujet. Amélie Gautron, 28 ans, souhaitait créer une marque offrant des produits sains, naturels et de qualité pour ces animaux, afin de préserver leur bien-être et leur santé.

Un challenge brillamment relevé par la fondatrice de l’entreprise, Hop-Box étant aujourd’hui le n°1 des sites de box en France pour les lagomorphes et cobayes. Le but est d’offrir « une nourriture de bonne qualité aux lapins et cochons d'inde afin de les garder en bonne santé le plus longtemps possible », explique Amélie Gautron. Hop-Box, ce sont « des produits bons, sains et naturels comme des granulés, des produits déshydratés (fruits, légumes, aromates, feuilles...), des friandises, du bon foin, des accessoires, des jouets... », poursuit-elle.

La marque a également adopté une démarche solidaire dès ses premiers pas, puisque pour chaque achat de produit Hop-Box, des dons sont directement effectués au profit d’associations recueillant des lapins et cochons d’Inde abandonnés ou maltraités.

Un calendrier de l’Avent pour lapins et cochons d’Inde pour leur faire vivre la magie de Noël

La grande nouveauté cette année, c’est le lancement par Hop-Box d’un calendrier de l’Avent spécial lapins et cochons d’Inde.

Pensé sous le thème de « Casse-Noisette » pour rendre les fêtes de fin d’année encore plus féériques, il est constitué de 24 cases cachant autant de surprises destinées à ces animaux, mais aussi à leurs humains : jouets, gourmandises…

Le calendrier de l’Avent pour lapins et cochons d’Inde est à découvrir et commander en exclusivité sur le site de Hop-Box, au tarif de 30€ TTC (hors frais de port).