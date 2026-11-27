Au centre-ville de Vancouver, au Canada, une petite lapine s'est retrouvée seule et effrayée au milieu des supporters réunis en juin pour fêter la Coupe du monde de football. Alertée par des passants, l'association Rabbitats Rescue s'est rendue sur place, comme le raconte The Dodo . Mais approcher la petite boule de poils dans une rue aussi animée n'allait pas être simple...

Les amateurs de ballon rond avaient afflué de toute la Colombie-Britannique vers le cœur de Vancouver, et le vacarme de la fête semblait trop fort pour la lapine : elle s'était tapie contre une rangée de jardinières, en quête d'un abri.

Par chance, un groupe de passants l'a repérée non loin de la Vancouver Art Gallery et a aussitôt donné l'alerte. L'équipe de Rabbitats Rescue est arrivée sans tarder, les bras chargés d'enclos mobiles et de friandises pour lapins.

© Rabbitats Rescue

Une course-poursuite jusqu'à un foodtruck

Encore fallait-il pouvoir l'approcher ! Ses sauveteurs à ses trousses, la lapine a parcouru la rue animée dans un sens puis dans l'autre, et c'est près d'un foodtruck très fréquenté qu'elle a finalement trouvé refuge.

Le nom de ce foodtruck à la carte végane ? Chickpea. « Elle a dû sentir les bonnes ondes véganes en restant près du foodtruck Chickpea », s'est amusée l'association sur Instagram.

Les sauveteurs ont alors disposé leurs enclos tout autour de la cachette, puis ils ont patienté. Lorsque la fuyarde a fini par en sortir, ils l'ont aussitôt attrapée. Elle a ainsi été trouvée à temps, la zone de la fête étant jugée particulièrement dangereuse pour elle. Prénommée Chickpea, comme le foodtruck, elle est repartie avec Sorelle, membre de Rabbitats, qui l'a emmenée chez elle pour faire le point sur son état.

© Rabbitats Rescue

À son arrivée, l'approche d'un humain suffisait à faire détaler Chickpea. Cette méfiance n'a pas duré : le caractère enjoué de la petite rescapée n'a pas tardé à se révéler.

« Son tempérament sociable l'a conduite à travers son enclos, hors de la pièce, devant divers autres lapins, et blottie contre un beau pensionnaire, Felix », a raconté l'association.

Passagers clandestins sous les voitures

D'où venait-elle ? Pour Rabbitats, Chickpea n'a sans doute pas été abandonnée par une famille : elle serait plutôt née d'un lapin de compagnie abandonné, une histoire courante dans la région et de plus en plus répandue en Amérique du Nord.

Sorelle est revenue sur l'origine de ces lapins livrés à eux-mêmes, dont la petite rescapée ferait partie. « Des milliers de lapins domestiques ensauvagés vivent dehors à Richmond et voyagent souvent [...] vers d'autres communes », a-t-elle expliqué. « Ils n'ont rien à faire là et descendent d'animaux abandonnés. Les mères mettent souvent bas sous les voitures, et les petits semblent aussi trouver que c'est une bonne cachette », a ajouté la bénévole.

Depuis, Chickpea a déménagé au quartier général de Rabbitats. Des sorties quotidiennes en plein air, sous surveillance, l'y attendent dans le cadre de sa réadaptation. Elle y côtoie Hubcap, Barbie et Parq, 3 autres jeunes lapins recueillis séparément à la même période, dans des circonstances semblables.

L'équipe regrette les épreuves qu'elle a traversées, mais se dit reconnaissante de l'avoir recueillie. « Nous sommes heureux de la connaître », a conclu l'association.