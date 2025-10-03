Après la découverte de 5 lapins livrés à eux-mêmes sur un parking, un refuge se mobilise pour les sauver

Abandonnés en pleine chaleur sur un parking, 5 jeunes lapins ont échappé de justesse à une fin tragique grâce à l’intervention rapide d’un couple bienveillant. Leur sauvetage a mobilisé une organisation californienne spécialisée, qui leur offre désormais une seconde chance.

The Rabbit Haven est une association spécialisée dans le sauvetage de lapins domestiques, fondée il y a 40 ans et basée à Scotts Valley en Californie (Etats-Unis). Début septembre 2025, elle a appris qu’une portée de lapereaux venait d’être repérée par des personnes bienveillantes et est tout de suite passée à l’action.

Un couple a effectivement contacté l’organisation après la découverte de ces jeunes lapins livrés à eux-mêmes sur un parking fréquenté. “Nous avons été appelés par 2 bons samaritains stupéfaits, Ricky et Colette, peut-on lire sur la page Facebook de The Rabbit Haven. Ils ont découvert 5 bébés lapins béliers blottis les uns contre les autres sur un parking, visiblement abandonnés !”



The Rabbit Haven / Facebook

“Ils étaient si effrayés, poursuit l’auteur de la publication relayée par The Dodo . Ils restaient blottis les uns contre les autres”.

Depuis combien de temps ces créatures sans défense vivaient-elles ainsi dans la peur et le danger ? Personne ne le sait, à l’exception de la personne qui les a abandonnés.

Sans la vigilance du couple, les lapereaux n’auraient eu que de très faibles chances de rester en vie. Colette et Ricky les ont emmenés chez eux pour les mettre en sécurité et prendre soin d’eux, en attendant l’arrivée de l’équipe de The Rabbit Haven.



The Rabbit Haven / Facebook

“Ils sont très heureux de recevoir de la nourriture et de l’amour”

L’association a pris les jeunes lapins en charge peu après. Ces derniers ont été appelés Robin, Rhona, Reeses, Roy et Reayah.

“Quelle triste situation, regrette-t-on du côté de The Rabbit Haven. Quelle cruauté de laisser des bébés sans défense dans la poussière, sous un soleil de plomb. Ils ont probablement juste quitté l'autoroute et les ont abandonnés.”



The Rabbit Haven / Facebook

Grâce aux soins et à l’affection dont ils bénéficient désormais, les “5 R” se portent beaucoup mieux et grandissent dans de bonnes conditions. “Ils apprennent rapidement à utiliser la litière et sont très heureux de recevoir constamment de la nourriture et de l’amour“, se réjouit l’association, qui leur cherche des familles d’accueil pour les préparer à l’adoption.