À Cocoa, en Floride (États-Unis), Cheryl Carna a vu l'eau envahir son ranch équestre le jeudi 19 novembre, après une nuit de fortes pluies. L'inondation menaçait environ 25 chevaux, dont des pensionnaires âgés ou en fin de vie, et plusieurs d'entre eux se tenaient debout dans les pâturages submergés sans qu'elle puisse rien faire. Son histoire, relayée par Florida Today , a pris un autre tour lorsqu'elle a lancé un appel au secours sur les réseaux sociaux.

Les fortes pluies tombées pendant la nuit, entre le 18 et le 19 novembre, ont rapidement submergé le Blue Lake Equestrian center, qui s'étend sur 8 hectares le long de Range Road, au nord de Pluckebaum Road et à proximité de cours d'eau. Sur ce domaine, des chevaux recueillis après un sauvetage côtoient des pensionnaires, ainsi que d'autres équidés que Cheryl Carna accompagne dans leur fin de vie. Très vite, plusieurs animaux se sont retrouvés debout dans une eau profonde, d'un brun trouble.

Et ils n'étaient pas les seuls menacés. Le ranch abritait aussi des ânes miniatures, des chèvres et d'autres animaux de ferme.

© Cheryl Carna / Florida Today

Cheryl Carna n'avait aucun moyen d'agir. « L'eau monte jusqu'à la route », avait-elle décrit plus tôt, en pleurs. « Ça a dépassé la simple montée progressive. Il continuait de pleuvoir. Je ne pouvais rien faire. Les chevaux restaient là, dans l'eau haute, à trembler », a-t-elle raconté.

Originaire de Pennsylvanie, elle s'était installée dans le comté de Brevard il y a 26 ans, attirée par le soleil, et tenait ce ranch depuis 13 ans.

Des bénévoles et leurs remorques en renfort

Publié sur les réseaux sociaux, l'appel à l'aide de Cheryl Carna a été repris par plusieurs personnes et les réponses n'ont pas tardé : beaucoup ont proposé leur remorque ou un moyen de transport pour sortir les chevaux de là.

Les prés du ranch avaient disparu sous l'inondation, et c'est en marchant dans l'eau que des bénévoles sont venus évacuer les animaux. « Nous avions besoin d'aide et les gens ont simplement amené leurs remorques et fait ce qu'ils pouvaient », a résumé la propriétaire du ranch.

Le bilan ? Tous les animaux ont survécu ! Un cheval a toutefois été blessé au cours de l'évacuation. La plupart des rescapés ont ensuite été conduits dans une ferme, où ils ont été relogés.

© WFTV / ABC News

Devant un tel élan de solidarité, la peur des premières heures a cédé la place à la gratitude. « Je suis totalement sans voix et comblée », a confié Cheryl Carna jeudi après-midi, la voix brisée par l'émotion. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier, tout le monde ; toute la communauté s'est mobilisée pour nous aider », a-t-elle ajouté.

L'épreuve n'est pas terminée pour autant. L'inondation a détruit tout le grain et tout le foin qui servaient à nourrir les pensionnaires du ranch, et Cheryl Carna, comme des centaines d'autres habitants du comté de Brevard, attend maintenant de se relever de cette inondation historique.