Abandonnée par le passé puis secourue, Jellybean, une croisée Shih-Tzu surnommée Jiggy, a gardé depuis son sauvetage un rituel bien à elle. Une vidéo publiée sur TikTok et relayée par Parade Pets montre la petite chienne en pleine action, sous le regard de sa maîtresse.

Sur ces images, partagées sur TikTok par le compte @jiggybeann, la croisée Shih-Tzu a déboulé dans la pièce et, à peine entrée, a braqué les yeux sur sa maîtresse.

Quelques secondes immobile, les yeux posés sur elle : voilà comment Jiggy a commencé son inspection, avant de la reprendre depuis l'autre bout de la pièce. Le contrôle visiblement concluant, la boule de poils a filé vers la sortie d'un petit pas guilleret.

© @jiggybeann / TikTok

Une promesse dite à voix haute

Ce drôle de rituel tient en une phrase, affichée à l'écran : « Mon chien de refuge a été abandonné et maintenant elle vérifie toutes les 5 minutes que je suis toujours là. »

Sa maman, elle, lui a répondu de vive voix pour la rassurer : « Jigs, je ne vais nulle part. »

Sous la vidéo, les internautes se sont attendris devant ces vérifications, certains s'amusant de la façon dont Jiggy repartait sitôt son contrôle terminé, d'autres voyant dans ces retrouvailles une chienne qui se rassurait.

© @jiggybeann / TikTok

Du temps et de la douceur

L'histoire de Jellybean est idéale pour rappeler qu'un chien recueilli a besoin de temps avant de prendre ses marques dans un nouveau foyer, la patience et la bienveillance restant essentielles. Il est toujours possible de lui donner quelques repères pour l'aider à se sentir en sécurité :

Des couvertures moelleuses, des jouets et de l'eau, installés dans un endroit tranquille : de quoi lui offrir un refuge où décompresser ;

Des repas, des promenades et des séances de jeu qui reviennent chaque jour, pour que ses journées lui deviennent prévisibles ;

Des félicitations et des friandises en abondance, ce renforcement positif aidant la confiance à s'installer ;

Un rythme dicté par le chien lui-même : pas de contact forcé, et de la distance dès qu'il en a besoin ;

Une voix douce, des gestes lents et un regard qui ne s'attarde pas trop dans le sien, afin de ne pas l'effrayer.

Quant à Jiggy, avec le temps, elle devrait ressentir de moins en moins le besoin de vérifier la présence de sa maîtresse, rassurée par toute la tendresse et l'attention qu'elle lui témoigne au quotidien.

© @jiggybeann / TikTok

L'info Woopets - Un chien abandonné peut-il garder des séquelles de son passé ?

Un chien qui a connu l'abandon comme la petite Jiggy peut avoir besoin de temps pour retrouver confiance en l'humain. Même lorsqu'il découvre une famille aimante, certaines expériences passées peuvent influencer ses comportements. Il peut notamment se montrer particulièrement vigilant, rechercher constamment la présence de son humain ou avoir du mal à rester seul.

Chaque animal réagit différemment, et il ne faut pas systématiquement attribuer ces attitudes à un traumatisme. Mais une chose est certaine : la patience, la douceur et la stabilité sont essentielles pour aider un chien à retrouver un sentiment de sécurité.