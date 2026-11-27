Bonnie, une croisée Border Collie autrefois craintive, pensionnaire du refuge Winchester Area SPCA en Virginie (États-Unis), a retrouvé la famille qui avait dû se séparer d'elle après un changement de situation. Ces retrouvailles, partagées par l'ASPCA le 16 novembre et relayées par Paw Nation , ont été rendues possibles par une occasion inattendue. Et la chienne ne s'est pas fait prier pour rejoindre les siens…

Il y a des retrouvailles qui se passent de longs discours. Face à son ancienne maîtresse, Bonnie n'a pas attendu une seconde et lui a sauté droit dans les bras. Un élan d'autant plus marquant que cette boule de poils a longtemps manqué d'assurance, et que son parcours n'a rien eu d'une ligne droite.

Des mois pour apprivoiser la peur

Bonnie (rebaptisée entre temps Staccato) avait tout juste 1 an lorsqu'elle est arrivée à la Winchester Area SPCA, en Virginie, transférée depuis un autre refuge qui débordait.

La jeune croisée Border Collie se montrait alors craintive, et son assurance s'est construite peu à peu, à force de patience, d'encouragements et d'un travail d'éducation étalé sur plusieurs mois. Elle a ensuite fini par rencontrer une famille auprès de laquelle elle a pu s'épanouir.

© Winchester Area SPCA

Seulement voilà : la vie de ses maîtres a changé, au point qu'ils ne pouvaient plus la garder auprès d'eux. Comme il est utile de le rappeler, se séparer d'un animal que l'on aime ne reflète pas toujours l'attachement qu'on lui porte...

La chienne a donc repris le chemin du refuge, où une autre adoption n'a pas abouti non plus.

Le hasard d'une journée d'adoption

C'est là que le hasard s'en est mêlé. À l'occasion d'un événement d'adoption soutenu par la campagne Rescue Effect de l'ASPCA, sa première famille a découvert que Bonnie était de nouveau proposée à l'adoption. Or la situation de ses anciens maîtres avait évolué depuis la séparation, et plus rien ne les empêchait désormais de l'accueillir pour de bon !

© Winchester Area SPCA

Stacey Leach, responsable des opérations d'adoption à la Winchester Area SPCA, a raconté la scène au refuge. Une fois dans les bras de sa maîtresse, entourée de visages familiers, la chienne a semblé s'apaiser.

Autour d'elles, l'émotion a gagné toute la pièce : d'après la responsable, chacun avait les larmes aux yeux en voyant Bonnie retrouver sa famille.

© Winchester Area SPCA

Sa maîtresse ne l'a d'ailleurs plus lâchée, la tenant contre elle jusqu'à la voiture. Le refuge y a ajouté un dernier geste : grâce à une subvention de la campagne Rescue Effect, les frais d'adoption ont été offerts. Bonnie a retrouvé sa maison, définitivement cette fois !