Un matin, à Live Oak, en Floride (États-Unis), le van aménagé où James Mugweru vivait avec Scooby, son Dogue Allemand d'assistance, a pris feu. Cet ancien Marine, dont l'histoire a été relayée par WCTV , explique qu'il faisait route vers la côte ouest pour trouver du travail. Restait une seule question : que sauver quand tout s'embrase ? Pour lui, la réponse était évidente…

Originaire de Géorgie, James Mugweru a grandi en famille d'accueil et dit avoir passé sa vie à apprendre à se débrouiller seul. Après son passage chez les Marines, retrouver une existence de civil n'a pas été simple, et son toit était ce van aménagé qu'il partageait avec Scooby, surnommé Scoob.

Ce Dogue Allemand est bien plus qu'un compagnon de route. Chien d'assistance, il rappelle à son humain de prendre ses médicaments et ramasse les objets à sa place lorsque celui-ci ne peut pas se pencher.

Moins d'une minute pour tout perdre

Ce matin-là, l'alerte a été brutale. « J'ai vu la pression d'huile passer de 40 à 80, puis j'ai entendu une forte détonation », raconte le vétéran. Voyant de la fumée sortir du moteur, il a soulevé le capot et découvert un début de feu du côté passager, qu'il a essayé de maîtriser.

Peine perdue. Moins d'une minute plus tard, il n'avait plus sous les yeux qu'un véhicule en flammes, qui a ensuite explosé.

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« Dès que j'ai compris que ça brûlait, la première chose à laquelle j'ai dû penser, c'était Scoob », poursuit James. Encore fallait-il réussir à l'en extraire : « Quand j'ai voulu l'attraper pour le faire sortir, lui aussi a commencé à paniquer », se souvient-il. Le Dogue Allemand a finalement pu être sauvé.

Le temps a manqué pour le reste. Son portefeuille, son ordinateur, ses vêtements, tout ce que possédait l'ancien soldat est resté à l'intérieur. Le gilet de chien d'assistance de Scooby, ses laisses et ses papiers sont eux aussi partis en fumée.

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Une belle mobilisation

Pour cet homme qui s'est toujours tiré d'affaire sans personne, solliciter un coup de main n'avait rien d'évident. C'est un ami qui l'a convaincu de raconter ce qui lui était arrivé, et il remercie aujourd'hui tous ceux qui se sont mobilisés autour de lui.

Le duo vit pour l'instant à Tallahassee, dans une chambre minuscule d'un Airbnb partagé. L'aide reçue lui a notamment permis de se nourrir, et James relativise : il a un lit, un micro-ondes et un réfrigérateur.

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Une cagnotte en ligne doit financer un hébergement temporaire, des vêtements de base, de la nourriture et le nécessaire pour Scooby. Son adoptant a par ailleurs postulé à un emploi, avec l'espoir de gagner un peu d'argent et de se remettre sur pied. À plus long terme, il aimerait retrouver un van ou un camping-car, pour que le duo ait de nouveau un toit stable.

En attendant, il se dit reconnaissant d'avoir pu sauver son compagnon à 4 pattes. « Il est vraiment tout ce que j'ai », confie-t-il.