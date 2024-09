Ziggy : la révolution de l’alimentation saine pour chats

Face à l’augmentation des maladies liées à une mauvaise alimentation, comme l'obésité, le diabète ou les problèmes rénaux, les propriétaires de chats sont de plus en plus conscients de l'importance d'une nutrition adaptée et de qualité. Dans ce contexte, Ziggy s'est rapidement imposée comme une marque innovante dans le domaine de l'alimentation féline, en proposant des solutions saines et transparentes, conçues pour répondre aux besoins réels des chats.

En collaboration avec l’une des meilleures vétérinaires nutritionnistes, la marque créée par des cat lovers développe des recettes sans céréales ni additifs inutiles, en garantissant traçabilité et écoresponsabilité. Ziggy ne se contente pas de nourrir les chats, elle révolutionne l'industrie du petfood en plaçant la santé et le bien-être des félins au cœur de ses priorités.

Le concept derrière Ziggy

Ziggy est née de l’initiative de deux passionnés de chats, Marie et Alyosha, déterminés à offrir une alternative saine à l’alimentation de leur propre félin, le petit Gus. Constatant l'absence de produits répondant réellement aux besoins nutritionnels de leur compagnon à quatre pattes, ils ont décidé de créer eux-mêmes une solution qui allierait qualité et respect de la santé animale. Leur ambition : révolutionner l'alimentation pour chat en misant sur des ingrédients simples, sans compromis sur la qualité.

Pour concrétiser cette vision, ils ont fait appel à l'expertise du Dr Géraldine Blanchard, une des spécialistes les plus réputées en nutrition féline parmi la profession. Ensemble, ils ont conçu des recettes parfaitement équilibrées, adaptées aux besoins spécifiques des chats. Cette collaboration a permis à Ziggy de se démarquer par une alimentation pour chat saine, dépourvue de céréales et d'additifs inutiles, tout en garantissant une transparence totale sur la composition des produits.

L'objectif de Ziggy a toujours été clair : offrir des recettes non seulement bénéfiques pour la santé des chats, mais aussi respectueuses de l'environnement, grâce à des pratiques responsables comme l’utilisation d’ingrédients en circuit court et d'emballages recyclables. Cette approche éthique fait de Ziggy bien plus qu’une simple marque de petfood, mais un acteur engagé dans l’amélioration du bien-être des félins et de la planète.

Des recettes saines pour tous les chats

Ziggy a développé une gamme variée de produits pour s'adapter aux besoins spécifiques des chats, qu'il s'agisse de croquettes, de pâtées, de litières ou encore de compléments alimentaires. Consciente que chaque chat a des exigences particulières en fonction de son âge, de sa condition physique ou de ses problèmes de santé, la marque propose des solutions adaptées à chaque catégorie.

Les croquettes pour chats adultes stérilisés au poulet sont l'un des produits phares de Ziggy, spécialement formulées pour ceux qui nécessitent une alimentation faible en calories pour prévenir le surpoids, tout en maintenant un apport optimal en protéines. Pour les chatons, des recettes enrichies sont disponibles pour favoriser une croissance saine et équilibrée. Les chats seniors, quant à eux, bénéficient d'une alimentation adaptée à leurs besoins spécifiques, avec des produits qui soutiennent leurs fonctions vitales et limitent les effets du vieillissement.

Ziggy va encore plus loin en proposant des produits conçus pour répondre à des pathologies spécifiques. Par exemple, la marque offre des pâtées pour chats souffrant de diabète, d’insuffisance rénale ou de troubles urinaires, avec des formulations spécifiquement adaptées. Chaque recette est conçue en tenant compte des recommandations vétérinaires pour garantir une alimentation pour chat saine, équilibrée et adaptée aux besoins particuliers des félins.

Engagements écoresponsables et made in France

Ziggy place la responsabilité environnementale au cœur de sa mission en s’engageant à proposer une alimentation pour chat respectueuse à la fois de la santé des félins et de celle de la planète. Chaque étape de la production est conçue pour réduire l'impact écologique. Tous les produits Ziggy sont entièrement fabriqués en France, avec les croquettes produites en Vendée et les pâtées en Normandie. Cette fabrication locale permet de privilégier les circuits courts.

Ziggy va encore plus loin en optant pour des emballages légers et 100% recyclables. En réduisant le poids des matériaux d’emballage, la marque parvient à limiter les émissions de CO2 associées à la logistique.

Que ce soit dans la sélection des matières premières ou dans la gestion des ressources, la marque met tout en œuvre pour conjuguer alimentation pour chat de qualité et respect de l'écosystème.

Une révolution dans l'alimentation féline

Ziggy a révolutionné l'alimentation pour chat en offrant des produits qui améliorent nettement la santé des félins. Les résultats sont visibles : un pelage plus doux, une digestion améliorée et des selles moins odorantes. Ces bienfaits découlent de recettes équilibrées, adaptées aux besoins réels des chats.

De nombreux propriétaires ont également constaté une réduction des pathologies telles que le diabète, les calculs urinaires et l'obésité. Grâce à des ingrédients de qualité, l'alimentation proposée par Ziggy aide à prévenir ces maladies liées à une mauvaise nutrition.

Avec plus de 50 000 chats nourris et plus de 200 tonnes de croquettes vendues, Ziggy continue de gagner la confiance des propriétaires soucieux de la santé et du bien-être de leurs compagnons.

Vous voulez offrir le meilleur à votre chat et le voir ronronner de bonheur ? Rejoignez la Ziggy Family et offrez-lui une alimentation saine, savoureuse et écoresponsable. Plus qu'un simple repas, c'est un véritable gage de santé et de bien-être pour votre félin. Ziggy, c'est le choix de ceux qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs compagnons à quatre pattes !