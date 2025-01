Woopets a testé la caméra intérieure Ring pour garder un œil sur son animal de compagnie : quel est l’avis de la rédaction ?

Chez Woopets, nous avons plusieurs mascottes félines et canines. Lizzy, la petite dernière de la bande, a été adoptée après avoir vécu une vie de misère dans les rues de Roumanie (d'où les cicatrices sur le museau). Lorsque nous avons réussi à créer un lien solide avec notre boule de poils, nous avons commencé à observer les premiers signes du syndrome d’hyperattachement.

Nous avons donc suivi les conseils d’une éducatrice canine et effectué des exercices afin de lui apprendre à rester seule. Non seulement l’hyperattachement traduit un mal être chez l’animal qui nécessite une prise en charge, mais il peut aussi engendrer pléthore de désagréments à la maison. Un chien qui ne supporte pas la solitude risque notamment d’aboyer ou de faire le loup, au grand dam des voisins. Vivant dans un immeuble de 6 appartements, nous ne voulions pas déranger les autres résidents...

Bien que nous ayons réussi à enrayer ce trouble du comportement, nous avons souhaité surveiller notre compagne à 4 pattes durant nos absences. Afin de nous assurer de son bien-être et de sa sécurité, nous avons décidé d’installer une caméra à l’intérieur de notre domicile.

Après avoir fait un tour d’horizon des produits disponibles sur le marché, nous avons choisi l’Indoor Camera Ring, vendue sur Amazon au prix de 59,99 €.

Quelles sont les caractéristiques de la caméra intérieure Ring vendue sur Amazon ?

La caméra intérieure Ring (2e génération) est disponible en 5 coloris : « anthracite », « blanc », « lumière stellaire », « noir » et « rose pastel ». Elle s'intègre ainsi à de nombreux décors. Ses dimensions (4,9 x 4,9 x 9,6 cm) en font un accessoire discret. Nous pouvons la déposer sur une surface plane ou la fixer au mur selon nos besoins, à l’aide du support de montage polyvalent.

Sa mission ? Permettre à nous autres propriétaires de garder un œil sur nos animaux de compagnie en temps réel, grâce à la vidéo HD 1080p et à sa connexion au Wi-Fi. Elle est également dotée d’un mode de vision nocturne en couleur, et couvre un champ de vision large (diagonal 143°, horizontal 115°, vertical 59°).

En outre, son système audio bidirectionnel offre la possibilité d’écouter ce qu’il se passe chez nous, mais aussi de faire entendre notre voix. Ajoutons que l'appareil est équipé d’un cache de confidentialité amovible, permettant de désactiver le micro ou la caméra. Information en plus et pas des moindres : la caméra fonctionne avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon.

Pour utiliser la vidéo en direct et gérer les paramètres de l’accessoire, il est nécessaire de télécharger gratuitement l’application Ring sur notre smartphone. Une version d’essai du forfait Ring Home est disponible pendant 30 jours, et inclut entre autres jusqu’à 180 jours d’historique des événements vidéo pour toutes les caméras au même endroit ; un enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; etc.

3 abonnements sont proposés, si vous désirez étendre les capacités de votre caméra :

Basic : 3,99 € par mois.

Standard : 9,99 € par mois.

Premium : 19,99 € par mois.

Quel est notre avis au sujet de la Ring Indoor Camera ?

Verdict ? La caméra de surveillance Ring remplit bien sa fonction, de jour comme de nuit. Nous observons en direct Lizzy, lorsque nous devons la laisser seule à la maison. Nous apprécions grandement ses fonctionnalités intelligentes, dont la détection de mouvement et les alertes en temps réel via notre téléphone portable. Le fait de pouvoir lui parler à distance constitue aussi un énorme plus. Notre compagne à 4 pattes est plus apaisée, quand elle entend le son de notre voix.

Par ailleurs, nous saluons la mise en place du cache de confidentialité. Nous pouvons désactiver la caméra et le micro à n’importe quel moment depuis l’application Ring. Ajoutons que son installation a été très rapide. Il nous a suffi de la brancher sur une prise électrique standard, dans la pièce de notre choix.

Désormais, nous pouvons vérifier facilement que notre chienne est rassurée et reste en bonne santé en notre absence, où que nous soyons. En d’autres termes, cette caméra nous offre la tranquillité d’esprit que nous recherchions.

La Ring Indoor Camera (2e génération) est disponible au prix de 59,99 € sur Amazon.