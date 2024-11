Wheelber, un chien à mobilité réduite, pose en pleine nature dans une séance photo professionnelle pour attirer son futur foyer

Wheelber est un croisé Labrador Retriever de 2 ans. La vie avait très mal commencé pour lui ; alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot, une table en marbre lui était tombée dessus, endommageant sa colonne vertébrale de manière irrémédiable. Il avait perdu l’usage de ses pattes arrière à cause de cet incident, rapportait People.

Pris en charge par Scoot for the Stars Rescue, une association basée à Reno dans le Nevada (Etats-Unis), il avait été soigné et s’était vu offrir un chariot sur mesure lui permettant de se déplacer librement.

« Il vit désormais sur deux pattes et est l'un des chiens les plus heureux et les plus affectueux, explique l’association sur son compte Instagram. @dogbreathphotography a fait un travail incroyable en capturant son esprit heureux, aventureux, aimant et pur ». Scoot for the Stars Rescue évoque ainsi la séance photo récemment réalisée par la photographe Kaylee Greer dans le but d’aider Wheelber à se faire connaître pour augmenter ses chances de trouver un adoptant.



Kaylee Greer / People

Ce projet, l’artiste l’a mené dans le cadre de son « Greatest Adventure Tour », un road-trip photographique s’étendant sur 9 mois.

« Il ira dans sa maison pour toujours »

Wheelber a ainsi pris la pose face à son objectif lors d’aventures en pleine nature et d’activités excitantes, notamment en forêt et au bord de l’eau. Ce qui a donné lieu à de magnifiques clichés où l’entrain et le bonheur de ce chien sont palpables.



Kaylee Greer / People

Grâce à cette initiative, Kaylee Greer, la Dog Breath Foundation qui aide les chiens à être adoptés et l’équipe de Scoot for the Stars Rescue ont bon espoir de voir Wheelber quitter enfin le refuge et avoir la vie de famille qu’il mérite.

Kaylee Greer / People

« C'est un chien très actif qui aime avoir quelque chose à faire. Il a vécu avec des chats et des chiens de toutes tailles, tous ses vaccins sont à jour et il est castré. Il ira dans sa maison pour toujours avec son chariot, ainsi que toutes ses fournitures et friandises », promet Scoot for the Stars Rescue. C’est tout le mal qu’on lui souhaite…