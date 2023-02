Voyant un chien ballotté par les eaux d’un canal, un ouvrier appelle immédiatement les secours (vidéo)

Un chien a été secouru par les pompiers après s’être retrouvé dans les eaux tumultueuses d’un canal, puis au fond d’un égout pluvial, rapportait CBS News.

Les faits se sont déroulés le lundi 16 janvier dans le comté de San Bernardino, en Californie. Ce jour-là, Seamus, un Berger Australien, était promené par son maître quand il a réussi à échapper à sa surveillance. Il a fini par tomber dans un canal, dont le courant extrêmement fort l’a emporté sur près d’un kilomètre et demi.

Son propriétaire n’a pas eu le temps de le récupérer, tant les flots étaient rapides. Il l’a même perdu de vue, mais fort heureusement, un ouvrier se trouvant sur un chantier voisin a pu apercevoir Seamus un peu plus loin.

Ce dernier a aussitôt appelé les secours. Une équipe de pompiers du comté de San Bernardino (San Bernardino County Fire) a été rapidement envoyée sur les lieux.

Retrouvé sain et sauf

Au prix d’intenses recherches, les soldats du feu ont fini par localiser le chien, qui se trouvait dans un égout d’évacuation des eaux pluviales.



San Bernardino County Fire / Facebook

Il ne restait plus aux pompiers qu’à y descendre pour le ramener à la surface en toute sécurité. Ils ont ensuite emmené le Berger Australien à la caserne, où il a été séché et réchauffé. Grâce à son identification, ses sauveurs ont pu obtenir les coordonnées de sa famille et la contacter.



San Bernardino County Fire / Facebook

Les propriétaires de Seamus sont venus le chercher dans la foulée, émus, soulagés et reconnaissants envers les héros du jour.

