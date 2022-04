Voyant la maison de ses voisins en flammes, un homme s’y engouffre courageusement pour sauver leur Pitbull

Un chien prisonnier des flammes dans une maison a été sauvé par le voisin d’en-face. L’homme n’a pas hésité à se mettre en danger pour secourir le canidé. La propriétaire de l’animal, qui a quasiment tout perdu dans l’incendie, lui en est reconnaissante.

Heather LeClair, 32 ans, était au travail quand son téléphone s’est mis à sonner. C’était ses voisins qui tentaient de la joindre. Puis une alerte a retenti sur son smartphone, envoyée par son système de sécurité domestique à distance. Elle lui indiquait que le détecteur de fumée de son domicile s’était déclenché, rapportait The Day.

Cette habitante de Norwich, dans l’Est de l’Angleterre, a prévenu son employeur et a pris la direction de son appartement. Elle a tout de suite pensé à ses animaux qui s’y trouvaient : son chien Sterling, croisé Pitbull / Labrador Retriever de 8 ans, ainsi que son poisson et son escargot.



Heather LeClair / Facebook

Entretemps, son voisin d’en face Rjay Hardison et sa fiancée Samantha Lamadeleine se trouvaient chez eux quand ils ont entendu du bruit dehors. En regardant par la fenêtre, ils ont vu que la résidence où vivait Heather LeClair était en feu. Rjay Hardison savait que cette dernière avait un chien. En constatant que la voiture de la jeune femme n’était pas garée devant l’immeuble, il a compris que l’animal y était seul et pris au piège.

Il est sorti et a traversé la rue en courant, avant de foncer dans l’appartement de sa voisine sans se soucier de sa propre sécurité. Il a fini par retrouver Sterling, cerné par l’épaisse fumée et les flammes, mais le quadrupède ne voulait pas bouger. Il l’a alors porté, puis tous 2 sont sortis de la résidence. Quelques minutes plus tard, le plafond de l’appartement s’est effondré.

Le chien était sain et sauf. Le poisson et l’escargot de Heather LeClair n’ont pas eu cette chance ; ils n’ont pas survécu à l’incendie. Celui-ci a détruit une grande partie de son logement, y compris son bureau où elle étudiait parallèlement à son travail. Heureusement, les pompiers ont sauvé son ordinateur contenant ses cours.

Le sauveur de Sterling a suivi son instinct

Elle doit à présent repartir quasiment de zéro, ayant perdu la plupart de ses biens. Elle ne souhaitait pas qu’on lui vienne en aide financièrement, mais une amie a lancé une cagnotte solidaire pour elle. Par-dessus tout, et si elle est triste pour son poisson et son escargot, elle heureuse que son chien ait été sauvé et soit toujours à ses côtés.

Le héros du jour, Rjay Hardison, ne pense pas en être un. Il dit avoir simplement agi « par instinct » et parce qu’il a lui-même des animaux qu’il aime. Un Pitbull, un Chihuahua et un chat, en l’occurrence.