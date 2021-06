Voulant adopter un chat dans un refuge, un couple s’attarde devant un chien attendant sa chance depuis 665 jours

Aquarius n’espérait plus trouver de famille. Elle avait l’habitude de voir les visiteurs du refuge défiler devant elle sans lui prêter la moindre attention. Alors, quand un couple, qui n’était pourtant pas là pour adopter un chien, s’est arrêté à hauteur de son box, ses yeux se sont illuminés.

Une chienne qui avait passé près de 2 ans dans un refuge floridien vient d’être adoptée, comme le rapportait Ocala StarBanner ce jeudi 3 juin.

Aquarius est une croisée Pitbull de 6 ans, arrivée au refuge du service animalier du comté de Marion à Ocala, dans l’Etat de la Floride, au printemps 2019. Alors que bon nombre de ses congénères quittaient rapidement la structure d’accueil pour rejoindre leurs nouvelles familles respectives, la chienne ne semblait intéresser aucun adoptant.

Pourtant, ce ne sont pas les qualités qui lui manquent. En avril dernier, elle était décrite sur la page Facebook du refuge comme « extrêmement affectueuse, amusante et déjantée », tout en étant « loyale et avec un gros potentiel ».

Heureusement, sa longue attente a pris fin cette semaine. Toujours via sa page Facebook, l’organisation a annoncé la nouvelle de son adoption mercredi. Une publication accompagnée d’une magnifique photo montrant Aquarius dans les bras de son nouveau propriétaire.

Le maître en question, Warren Robbins, raconte qu’on ne lui avait pas dit grand-chose au sujet du passé d’Aquarius, hormis le fait qu’elle se trouvait au refuge depuis 665 jours. Ce point et la douce personnalité de la chienne avaient suffi à convaincre l’homme et sa femme.

Un signe du destin

Parents d’un enfant et en attendant un 2e, ils n’étaient pourtant pas en visite au refuge pour voir un chien. L’épouse de Warren Robbins préfère les chats et en cherchait un à adopter ce jour-là. En rencontrant Aquarius, le couple a changé ses plans.

A leur arrivée au refuge, ils avaient été frappés par le calme et la discrétion de la chienne, qui leur semblait même résignée. Aquarius s’était habituée à voir les gens passer devant son box sans la regarder. Cela a été le coup de foudre quand leurs regards se sont croisés.

En prenant leur décision de l’adopter, ils pensaient toujours prendre un chat avec elle, mais l’équipe du refuge leur a expliqué qu’il valait mieux qu’Aquarius soit le seul animal de la famille. C’est aussi ce qui freinait son adoption auparavant. La chienne est douce, mais très forte physiquement et parfois sujette à l’anxiété de séparation.

Rien d’insurmontable, néanmoins, pour Warren Robbins et sa femme, d’autant plus que le premier a vu un signe du destin dans le nom de la chienne ; Aquarius signifie, en effet, « verseau » en anglais. Or, c’est le signe astrologique de son nouveau propriétaire.