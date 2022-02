Votre chien traîne ses fesses sur le sol ? Un spécialiste explique les causes de ce comportement qui amuse et intrigue

Vous avez déjà vu votre chien se traîner sur les fesses et vous vous demandez pourquoi il agit de la sorte ? La question a été posée au président de l’association des vétérinaires américains.

Cette habitude que peuvent avoir certains chiens de se traîner sur le derrière prête à sourire, voire à rire. Ce comportement a aussi de quoi intriguer. Pourquoi le font-ils ? Dans certains cas, c’est la manifestation d’un trouble sévère qu’il faut donc prendre très au sérieux. José Arce, président de l’American Veterinary Medicine Association, a été interrogé à ce sujet par la revue scientifique Live Science le dimanche 13 février.

Des démangeaisons peuvent survenir autour de la région anale. Pour le chien qui les ressent, se traîner par terre est le moyen le plus simple de les soulager en se grattant. Lorsque cette attitude est occasionnelle, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. En revanche, si elle se répète fréquemment, l’animal doit être vu par un vétérinaire. Cela peut cacher un problème de santé.



« C’est plutôt comique. On dirait que [les chiens] se trémoussent ou dansent. Mais en fait, cela signifie qu’ils sont irrités », explique José Arce. D’après lui, l’irritation concerne souvent les sacs anaux, ces 2 petites proches présentes de part et d’autre de l’anus. Elles servent notamment à libérer des phéromones intervenant dans la communication entre congénères et le marquage territorial.

Ces sacs anaux peuvent s’infectent et subir une inflammation ; on parle alors de sacculite. Il leur arrive également de ne plus se vider correctement, un phénomène qu’on appelle impaction. Ce qui provoque une gêne chez le chien, qui essaie alors de se soulager en se frottant le postérieur contre le sol.

« Un signe d’inconfort » à ne pas prendre à la légère

La présence de parasites internes fait aussi partie des causes potentielles. Certains types de vers intestinaux peuvent engendrer un inconfort au niveau de l’anus et autour. José Arce explique que cela est fréquent avec les ankylostomes (vers ronds) et les ténias échinocoques. D’où l’importance de la vermifugation.

Le président de l’association des vétérinaires américains évoque également les allergies et les puces, sources d’irritations, mais aussi des causes plus graves comme les tumeurs touchant les sacs anaux évoqués plus haut. Il précise que toutes les races canines sont concernées, mais le problème est observé plus fréquemment chez les chiens de type Spaniel / Epagneul.

« Vous pourriez penser que se traîner sur le postérieur est amusant, mais c'est un signe d'inconfort », prévient José Arce. Il conseille à tout propriétaire dont le chien se traîne souvent sur les fesses d’emmener ce dernier chez le vétérinaire, afin qu’il l’examine et procède aux tests nécessaires. Il prescrira ensuite le traitement adéquat. Dans la plupart des cas, le diagnostic est simple et rapide, ajoute le spécialiste.