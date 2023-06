Voisinage et police se mobilisent pour retrouver un Yorkshire volé en plein jour devant chez lui

La famille d’une femelle Yorkshire Terrier a constaté sa disparition avant de comprendre ce qui s’était produit en visionnant les enregistrements de son système de vidéosurveillance. Un individu s’était emparé de la chienne devant la porte d’entrée et en plein jour. Les forces de l’ordre ont lancé les recherches, tout comme des voisins bienveillants.

Une chienne a été ramenée saine et sauve à sa famille le lendemain de son enlèvement devant la maison de ses propriétaires, rapportait KION546 le dimanche 4 juin.

Le vol avait eu lieu la veille, samedi 3 juin vers 18h30 locales. La scène a été capturée par la caméra du visiophone connecté installé devant l’entrée principale du domicile, situé à Salinas dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis).



KION546

Les images montrent un homme s’approcher de Chica, femelle Yorkshire Terrier âgée d’un an, alors qu’elle se tenait devant la porte. L’individu l’a ensuite prise dans ses bras avant de quitter les lieux.



KION546

D’après sa maîtresse, la famille a placardé et distribué des affiches partout dans le voisinage en découvrant les faits.

Les propriétaires de Chica et leurs proches ont continué de ratisser le quartier et de partager des avis de recherches, mais restaient sans nouvelles de la chienne jusqu’à dimanche. Fort heureusement, ce sont des voisins qui l’ont localisée et sauvée.

Ces derniers ne savaient pas encore à qui elle appartenait. Ils étaient simplement intervenus en voyant la chienne seule dans la rue et manifestement perdue. Terrifiée, elle risquait de se faire renverser par un véhicule en s’aventurant sur la route. Ils ont réussi à la rattraper et à la mettre en sécurité.

Retrouvailles et soulagement

L’information est rapidement parvenue jusqu’à la famille de Chica qui a ainsi pu la récupérer.

KION546

La propriétaire de la Yorkshire pense qu’elle avait réussi à s’échapper de la maison samedi et que, à son retour, elle ne pouvait pas rentrer car la porte était fermée. Le voleur avait profité de la situation pour s’emparer d’elle.

Il n’a pas été précisé si le suspect a été interpellé, ni même s’il a été identifié. Quoi qu’il en soit, Chica est hors de danger et auprès des siens.