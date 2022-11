Victime de violences, un chiot est retiré à son maître après l'intervention de la police

Les forces de l’ordre ont retiré un jeune chien à un habitant du Loiret qui le rouait de coups sous les yeux de son voisin. C’est ce dernier qui avait lancé l’alerte et filmé la scène. Le chiot n’a plus rien à craindre, ayant été pris en charge par une association de protection animale.

Les coups de poing et de pied pleuvaient sur le malheureux Tempête, jeune chien de 6 mois qui a finalement été sauvé de son maître violent. Un récit rapporté par France Bleu le lundi 7 novembre.

L’agression a eu lieu le matin dimanche 6 novembre. Un habitant de Montargis (45) assisté, horrifié, à la scène qu’il a filmée depuis chez lui. Dans le jardin du voisin, ce dernier s’en prenait violemment à l’un de ses 2 chiens, qu’il tenait en laisse. La séquence a été relayée par le refuge SPA de Nargis pour faire en sorte que « les autorités (Parquet, Police Nationale et municipale de Montargis) » en soient informées. « Comme ça, ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas », poursuivait l’auteur du post. Le témoin avait déjà contacté les polices nationale et municipale.



Refuge SPA de Nargis / Facebook

L’appel a bien été entendu. La police municipale a réagi le lendemain en retirant le chiot à son propriétaire. Le canidé a été pris en charge par le voisin dans un premier temps, avant d’être transféré à une association locale, baptisée Joli Dog et basée à Ervauville.

Heureusement, le quadrupède, à la robe noir et feu et répondant au nom de Tempête, ne présente aucune lésion. On imagine toutefois le traumatisme psychologique dont il doit souffrir après avoir été violenté de la sorte.

Plainte contre le maître violent, le chiot confié à un refuge

Joli Dog a porté plainte contre son maître. Celui-ci sera entendu par les enquêteurs au commissariat de police de Montargis. Il pourrait avoir à répondre de ses actes devant la justice, mais tout dépendra de la procédure qui sera lancée à son égard.

Le refuge SPA de Nargis assurait hier sur sa page Facebook que Tempête se portait bien, mais qu’il était « un peu maigre ».

De son côté le maire de Montargis, Benoit Digeon, a remercié les « lanceurs et lanceuses d’alerte qui, par la vidéo et les nombreuses demandes, nous ont permis d’agir en liaison avec le bureau du procureur de la République de Montargis ».

A lire aussi : Le combat pour le droit à la vie d'un petit chien devenu handicapé à la suite d'une mauvaise chute