Une voiture volée avec un chien à l'intérieur. Ses propriétaires pensaient ne plus le revoir jusqu'à ces photos partagées sur Facebook

Les réseaux sociaux peuvent être d’un grand secours quand il s’agit de retrouver un chien perdu. Les propriétaires de Harley en fait l’expérience, après le vol de leur voiture avec leur ami à 4 pattes à l’intérieur.

Chris Kiertz, sa compagne Alex Furbush et leur chien Harley étaient tout heureux d’emménager dans leur maison récemment achetée, à Guilford dans l’Etat du Connecticut (Nord-est des Etats-Unis).

Ce mardi 2 mars, le trio prenait la route vers son nouveau domicile et s’est arrêté à une trentaine de kilomètres de sa destination, à Milford, pour faire quelques courses. Harley ne pouvant entrer dans le magasin, ses maîtres l’ont laissé dans la voiture. A leur retour, ils ont été horrifiés de constater que le véhicule s’était volatilisé, avec l’animal à l’intérieur, rapporte NBC Connecticut.

Chris et Alex ont aussitôt prévenu la police, puis ont posté un avis de recherche sur Facebook, sans vraiment se douter que cela allait faire la différence. La publication a été partagée par des milliers d’utilisateur du réseau social en l’espace de quelques heures.

Harley retrouvé 5 heures plus tard, tout comme la voiture volée

A une douzaine de kilomètres de là, dans la ville de New Haven, un ouvrier a aperçu un chien errant autour d’une voiture visiblement abandonnée sur un parking. Il s’est rendu à son travail, puis à son retour, remarqué que le canidé et le véhicule étaient toujours là. Il a alors décidé de l’emmener chez lui pour en prendre soin.

L’un de ses voisins, qui avait vu la publication de Chris et Alex, a reconnu Harley et lui a expliqué la situation. L’homme a aussitôt contacté le frère d’Alex pour l’informer que le chien était auprès de lui et en sécurité.

A lire aussi : La famille de ce chien déménage et le laisse sur le porche. Il les attend sans bouger pendant des semaines

Ainsi, 5 heures après le vol, Harley était de retour chez les siens, sain et sauf. Ses propriétaires ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont rendu ces retrouvailles possibles ; leurs proches, la police, les milliers de personnes qui ont partagé leur post, ainsi bien sûr que le bienveillant ouvrier.