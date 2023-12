Lâchement abandonnée dans une boite, cette chienne au lourd handicap est en route vers une meilleure vie

Le refuge Roadogs a ouvert ses portes à la douce Esmeralda, une femelle de type Bouledogue Français. Cette dernière a été enfermée dans une boite par son ancien propriétaire, puis laissée dans un champ au Texas. Il y a peu de doutes sur le fait que ce geste atroce soit lié à son handicap.

La petite chienne souffre de « graves problèmes congénitaux de la colonne vertébrale » selon Nikki Carvey, fondatrice du Roadogs Rescue, interviewée par People. Cela lui conférait un dos beaucoup plus courbé que la normale et des pattes tordues. Elle adopte une démarche “en crabe” à cause de celles-ci, et a parfois du mal à monter les escaliers.

Roadogs Rescue / Facebook

Une boule d’énergie

Malgré son handicap, Esmeralda ne manque pas de vigueur. Ses sauveteurs l’ont décrite comme une chienne « heureuse et extravertie ». Elle est toujours partante pour s’amuser, se balader et savourer chaque instant de la vie : « Esmeralda fait partie de ces chiens qui sourient malgré tout et qui sont très à l’aise » affirmait Nikki.

Elle ne semble pas souffrir de ses problèmes de dos selon cette dernière. Toutefois, une physiothérapie pourrait la soulager et améliorer sa qualité de vie.

A lire aussi : Une chienne arrivée au refuge après 11 ans de vie de famille s'accroche désespérément à sa quête d'amour

À la recherche d’une maison pour la vie

Esmeralda cherchait une famille capable de l’accepter comme elle est. Elle faisait preuve d’une grande résilience malgré l’abandon cruel dont elle a été victime. Bien sûr, en raison de son handicap, elle avait besoin de soins particuliers et son maître devait être disponible pour prendre soin d’elle. Récemment, le refuge a annoncé sur Facebook qu’elle rejoindra bientôt « une propriété géniale ». Avec sa personnalité rayonnante, il est certain qu'elle fera le bonheur de ses nouveaux propriétaires.

Suite à son histoire, Nikki a souhaité préciser que les chiens âgés et handicapés étaient constamment laissés de côté. Pourtant, il est extrêmement gratifiant de leur offrir une chance selon elle.