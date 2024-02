Une trentaine de Bergers Américains Miniatures négligés et dénutris découverts dans un élevage où une association intervient en urgence

Après la découverte par les forces de l’ordre d’un élevage canin surpeuplé et hors de contrôle, l’équipe du refuge local est intervenue, mais s’est rapidement retrouvée dépassée par la situation. Une association basée une centaine de kilomètres plus loin est arrivée en renfort pour prendre en charge autant de chiens que possible, les soigner et leur trouver des foyers aimants.

Une trentaine de chiens issus d’un élevage ne répondant pas aux normes ont été secourus et attendent de rejoindre leurs nouvelles familles, rapportait KOB 4 le mardi 20 février.

Española Humane, une association de protection animale basée à Española dans l’Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), a lancé un appel à la solidarité après avoir assisté un autre refuge dans la prise en charge de 35 canidés négligés.



Española Humane / Facebook

La petite structure d’accueil de Bernalillo, ville située à une centaine de kilomètres d’Española, avait été contactée par la police et le service de contrôle des animaux qui venaient d’intervenir dans une propriété. Celle-ci abritait un élevage canin non conforme, « produisant » des portées de Bergers Américains Miniatures. Egalement appelés Mini Aussies, ces chiens extrêmement populaires sont, pour faire court et simple, des Bergers Australiens de petite taille.

Parmi les 35 quadrupèdes d’âges divers découverts sur les lieux, seuls quelques-uns étaient en bonne santé. La plupart étaient « maigres et terrifiés ». Une femelle de 2 mois, qui a reçu le nom de Symphony, est atteinte de surdité. Un chiot mâle du même âge appelé Skylar est, quant à lui, sourd et aveugle.



Española Humane / Facebook

Des handicaps très probablement favorisés par les accouplements « double merle ». Quand on laisse s’accoupler un mâle et une femelle possédant tous 2 une robe merle, le couple risque, en effet, d’engendrer des chiots atteints de troubles visuels et/ou auditifs plus ou moins importants, allant jusqu’à la privation de ces sens.

Les adoptants se bousculent au portillon, sauf pour Symphony et Skylar

Tous les chiens ont été dûment examinés, soignés, vaccinés et stérilisés. Española Humane indiquait qu’ils allaient être proposés à l’adoption dès aujourd’hui et le résultat ne s’est pas fait attendre. Le nombre d’adoptants potentiels ayant contacté l’association est tel que celle-ci a annoncé qu’elle n’acceptait plus les demandes, hormis pour Skylar et Symphony qui suscitent, hélas, moins d’intérêt.

A lire aussi : Une chienne fait preuve d'imagination pour rester le plus longtemps possible dans le lit de ses maîtres (vidéo)

L’association en appelle également à la générosité du public. Les dons lui permettraient de couvrir une partie des frais considérables engagés lors de la prise en charge de ces chiens.