Une résidente d'une maison de retraite contrainte de se séparer de son chien reçoit un cadeau émouvant (vidéo)

En raison d'un déménagement dans une maison de retraite à Sandiway (Angleterre), Diana Darlington s'est séparée de son chien bien-aimé, Jak. Comme son compagnon à 4 pattes lui manquait terriblement, le personnel a échafaudé un plan pour panser son cœur meurtri.

Diana Darlington a vécu une séparation douloureuse. À la suite de son emménagement dans une maison de retraite à Sandiway, un village d'outre-Manche, la veuve de 82 ans a pris la lourde décision de laisser provisoirement son chien entre les mains d'un proche.

Bien que son déménagement se soit bien passé, l'octogénaire se languissait de son petit Jak. « Il est la seule chose qu'il me reste de moi et de Roy [son défunt mari]», a-t-elle confié.

© Kingsley Healthcare Group / Facebook

Le personnel a donc décidé de prendre les choses en main et d'élaborer un plan pour réunir les 2 meilleurs amis. Jodie Solaiman et Claire Dunnet ont commencé à chercher une maison proche de l'établissement, prête à accueillir de manière permanente la boule de poils.

Sarah, la sœur de Claire, a rapidement proposé son aide. Comment ? En adoptant Jak ! En plus, Sarah ne vit qu'à 5 minutes du lieu de résidence de Diana.

Des retrouvailles émouvantes

L'équipe a préparé une belle surprise à la résidente. Claire a amené Jak, qui a pu retrouver les bras de son humaine préférée. Le canidé pouvait à peine contenir son excitation ! Au cours des retrouvailles, leur bonheur a atteint son apogée.

« Quelques heures après que Diana a été réunie avec Jak, je suis allée dans la chambre : Jak était recroquevillé sur le lit de Diana et ils dormaient tous les 2, a déclaré Jodie à Metro, plus tard, Diana m'a dit qu'elle se sentait calme et complète en sachant que Jak était de retour. »

© Kingsley Healthcare Group / Facebook

Son ami à fourrure s'est parfaitement installé avec sa nouvelle propriétaire, Sarah, et ses nouveaux frères canins. Il rend visite à Diana 2 à 3 fois par semaine. Il possède même son propre panier dans la chambre de l'octogénaire.

« La réunion a été si heureuse et émouvante, que je savais que j'avais pris la bonne décision », a confié la mère adoptive du chien.