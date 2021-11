Une quarantaine de chiens vivant seuls après le décès de leur propriétaire mis en sécurité par des bénévoles

Policiers et bénévoles ont fait une macabre découverte dans une maison du Sud-est canadien. Des dizaines de chiens affamés, blessés et malade, autour du corps sans vie et mutilé de leur propriétaire. Les animaux ont tous été pris en charge.

L’équipe de Pet Save Sudbury, une association basée dans l’Ontario au Canada, est sous le choc après être intervenue dans un bungalow. A l’intérieur gisait une personne décédée, entourée de plus de 40 chiens livrés à eux-mêmes, rapportait la CBC le 5 octobre 2021.

« C'était une scène épouvantable. C'était tellement horrible. Et en même temps, je me demandais comment on pouvait en arriver là », raconte Jill Pessot, directrice de Pet Save Sudbury.

Dans cette maison située à Burford, les chiens affamés avaient commencé par dévorer le cadavre de leur maître. Puis ils s’étaient retournés les uns contre les autres, luttant pour leur survie. Pour Jill Pessot, « aucun chien ne devrait vivre cela, ni aucun humain ».

Des chiens affamés, terrifiés et couverts de cicatrices

La police de la province était également sur les lieux. Elle enquêtait sur la mort du propriétaire, qui ne serait pas suspecte d’après les premiers éléments recueillis. En raison du nombre de chiens à prendre en charge, les autorités ont fait appel au service de contrôle des animaux local pour prêter main forte aux bénévoles.

Outre la faim et la maigreur, les canidés souffraient d’infections, d’infestations de puces, de cicatrices et de plaies ouvertes. Tous sont aujourd’hui au refuge et reçoivent les soins nécessaires.

Jill Pessot estime qu’il faudra 4 à 8 semaines pour que les chiens s’en remettent. Un appel aux dons a été lancé, notamment en shampooings pour chien.