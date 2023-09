Une photographe au grand cœur utilise son talent pour aider les chiens de refuge à trouver un foyer (vidéo)

Rachael Rodgers, une photographe canadienne passionnée par la nature et les animaux, a trouvé une manière unique et touchante d'unir sa passion à une noble cause : aider les chiens de refuge à trouver un foyer grâce à la photo. Son travail a suscité l'admiration de nombreux amateurs de photographie et d'amoureux de boules de poils à travers le monde.