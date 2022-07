Une photo redonne espoir à une famille cherchant son chien, volé une heure après son adoption

Un chien a été retrouvé près de 3 semaines après sa disparition. On avait volé la camionnette à bord de laquelle il se trouvait, rapportait CTV News.

Le 6 juin, Austin Flegel et Ruby DeGroot venaient tout juste d’adopter Jaxx auprès d’une famille, à London en Ontario (Canada). Une heure à peine après être allés le chercher, ils s’étaient rendus dans une animalerie pour lui acheter quelques accessoires. Comme le chien avait trop peur de rentrer dans le magasin, le couple a préféré le laisser dans la camionnette. En sortant de la boutique 5 minutes plus tard, le véhicule n’était plus là, le croisé Berger / Mastiff d’un an et demi non plus.



Sherry Cogan Flegel / Facebook

Austin Flegel pensait ne plus jamais le revoir. Plus le temps passait, plus l’espoir s’amenuisait. Sa mère lui envoyait quotidiennement des photos de chiens retrouvés, mais ce n’était jamais Jaxx. Le samedi 25 juin, pourtant, c’était différent. Cette fois-ci, le cliché transmis montrait bien le canidé. Son nouveau propriétaire en avait la certitude.

Il avait été vu près d’un concessionnaire de camping-cars, toujours à London. Quelques minutes plus tard, Austin Flegel et sa famille étaient sur les lieux. Jaxx s’y trouvait bien, mais il était terrifié. Chaque fois qu’ils essayaient de s’approcher de lui, il prenait la fuite. Ils ont alors décidé d’appeler ses anciens maîtres à la rescousse.

« Il est venu vers eux en 5 minutes »

Dès leur arrivée, l’attitude du quadrupède a changé. « Il est venu vers eux en 5 minutes. Nous lui avons apporté de la nourriture et il s'est un peu détendu », raconte Austin Flegel.

19 jours après le vol, le chien était enfin de retour auprès des siens. Il avait perdu un peu de poids et était couvert de tiques, mais l’examen vétérinaire fait le lundi suivant a été rassurant quant à son état de santé.

Sherry Cogan Flegel / Facebook

Austin Flegel et Ruby DeGroot ne le laisseront plus jamais seul dans un véhicule, même pas pour un court instant. La camionnette volée, elle, n’a pas encore été retrouvée.