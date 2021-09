Une petite chienne perdue au milieu de nulle part poursuit une voiture dans l'espoir d'être sauvée (vidéo)

Martina et son partenaire ne s'attendaient pas à apercevoir un chien sortir de nulle part et courir à toute vitesse après leur véhicule. Ils ont décidé de s'arrêter et de lui prêter main-forte.

« C'était vraiment étrange parce qu'il n'y avait rien sur des kilomètres et des kilomètres, puis soudain, ce chien est apparu et a couru après notre voiture », a expliqué Martina au Dodo. Le couple conduisait sur une route au milieu des collines en Espagne. Face à la détresse de l'animal semblant perdu, il s'est arrêté et l'a récupéré.

Les voyageurs ont visité le village le plus proche, dans le but de retrouver son propriétaire. Mais aucun habitant ne connaissait le canidé. Un petit tour chez le vétérinaire s'est ensuite imposé, pour vérifier la présence d'une puce électronique. Mais la vagabonde n'était pas identifiée.

La chienne a rejoint la famille

Martina et son compagnon ont pris la décision de garder la chienne, qu'ils ont affectueusement nommée Moxie. Une expérience nouvelle pour le duo qui n'a jamais possédé de chien auparavant.

« Sa fourrure était complètement envahie par la végétation. Nous étions un peu inquiets car nous avions des chats », a confié Martina. La nouvelle arrivante s'est immédiatement attachée aux 3 félins du foyer... bien que ces derniers ne l'aient pas acceptée tout de suite, révèle Animal Channel.

Pourtant, le quatuor d'animaux partage un point commun : ils ont tous été adoptés par le couple. Pixie et Dobby ont été sauvés de la rue en Grèce, tandis que Simba est originaire d'Italie.

Au fil des sorties extérieures, les chats ont commencé à considérer Moxie comme l'une des leurs, pour son plus grand bonheur !

Une seconde chance

Quelques semaines après le sauvetage, les anciens propriétaires de Moxie ne se sont toujours pas manifestés. Elle est donc devenue un membre de la famille. « Nous avions déjà 3 animaux, nous nous sommes dit que nous pourrions aussi bien en garder un quatrième », a déclaré Martina. « C'est un bon groupe. Ce sont les meilleurs amis. »

La chienne se montre très énergique et s'intègre parfaitement au style de vie de ses parents adoptifs. Ils aiment partir à l'aventure tous ensemble et effectuer des randonnées dans la nature.

Aujourd'hui complètement intégrée au foyer, Moxie se prendrait même pour un félin ! « Je ne sais pas si c'est parce qu'elle côtoie des chats tout le temps, mais elle se comporte souvent comme un chat. En fait, elle est plus excitée lorsqu'elle voit des chats que lorsqu'elle voit des chiens », a indiqué Martina.

Cette dernière pense souvent à ce que serait devenu son nouveau compagnon à 4 pattes, si elle ne s'était pas arrêtée. « C'est incroyable de savoir que nous lui avons sauvé la vie et lui avons donné une seconde chance. »