Une opération « difficile » programmée pour retirer une masse handicapante de 3,2 kilogrammes à un chien

Le pauvre King a vécu des derniers mois éreintants, supportant à la fois l’indifférence de ses maîtres et les problèmes de santé. L’animal devait composer avec une masse de plus de 3 kilogrammes sur le côté droit de son visage, mais les membres de la Humane Society de Pinellas, en Floride (États-Unis), comptaient bien le libérer de ce fardeau.

King a rejoint le refuge au cours de l’été, précisait People. Selon ses sauveteurs, le chien de 5 ans a connu la négligence avant d'intégrer un premier refuge, puis un second. Au sein de celui-ci, le personnel a tout de suite été consterné par l’état de santé du quadrupède.

@humanepinellas / Instagram

Un poids handicapant

Une tumeur de 3,2 kilogrammes s’était développée sur sa joue droite et représentait désormais 10 % de son poids total. L’excroissance hors norme lui empêchait de lever la tête comme il le souhaitait, ce qui rendait son quotidien absolument difficile.

Pourtant, malgré cela, King a fait preuve d’une grande gentillesse envers ses sauveteurs : « Même s'il était mal à l'aise et souffrait, il avait une attitude inspirante et optimiste et ne voulait qu'être aimé » écrivait l’organisme sur Instagram. Il était d’autant plus urgent d’aider cette boule de poils qui ne demandait qu’à obtenir une seconde chance. Alors, ses bienfaiteurs ont pris rendez-vous avec un chirurgien pour lui retirer sa tumeur.

Un nouveau chien

King est passé entre les mains des vétérinaires et l’opération « difficile » selon l’association a été prometteuse. Le quadrupède s’est réveillé avec plusieurs kilogrammes en moins, mais surtout un nouveau visage. De plus, les intervenants ont conclu que sa tumeur était bénigne.

Il voyait enfin le bout du tunnel et les bonnes nouvelles n’ont cessé de s’enchaîner. Tandis qu’il se promenait avec un bénévole, un ouvrier travaillant à proximité l’a repéré et s’est lié d’amitié avec lui. Il lui a proposé un séjour temporaire chez lui, lequel s’est finalement transformé en adoption. En effet, l’homme a décidé d’offrir une maison ainsi qu’une famille pour la vie à son protégé. Une revanche sur la vie pour celui qui a été négligé par le passé.

@humanepinellas / Instagram