Une Labrador Retriever est admise dans un refuge à l’âge de 14 ans à cause d’un déménagement (vidéo)

Les chiens sont remis à des refuges pour toutes sortes de raisons, et cet évènement est souvent dévastateur pour eux. Ellie a connu ce triste sort à l’âge de 14 ans, et alors que tout espoir semblait perdu pour elle, une rencontre inattendue a bouleversé son destin.

Le mois dernier, les bénévoles du Fort Worth Animal Care and Control (Texas, États-Unis) faisaient la connaissance d’Ellie, une Labrador Retriever de 14 ans. La chienne avait été confiée à ce refuge « parce que ses propriétaires déménageaient », rapporte Newsweek.

Un abandon déchirant

Sans surprise, cet évènement avait profondément attristé la petite Ellie, mais pas que. Les membres du FWACC avaient très peu d’espoir pour son adoption, en raison de son âge avancé, étant souvent rédhibitoire chez les adoptants potentiels…

@thefarnetwork / TikTok

À la surprise générale, c’est une femme habitant à 500 kilomètres de Fort Worth qui a changé son destin. Elle avait entendu parler de l’histoire d’Ellie sur les réseaux sociaux et en avait été profondément bouleversée.

C’est ainsi que, quelques jours plus tard, elle décida de prendre la route depuis Beaumont, au sud de l’état, jusqu’à Fort Worth, près de Dallas, dans le but de rencontrer Ellie et de l’adopter. Elle a parcouru environ 1000 kilomètres (aller-retour) et roulé pendant plus de 10 heures.

« Chaque kilomètre en valait la peine »

Le 30 avril dernier, Ellie a pu rencontrer sa bienfaitrice derrière la grille de son chenil. « Dans son regard, on pouvait lire qu’elle ne demandait qu’à retrouver un lit confortable et à connaître à nouveau l’amour », confiaient les bénévoles.

Depuis ce jour-là, la Labrador Retriever a pu s’offrir un nouveau départ auquel peu de personnes s’attendaient. Pour son plus grand bonheur, Ellie a quitté le refuge de Fort Worth et a rejoint le foyer de son ange gardien, où elle mène une vie de rêve.

Aujourd’hui, Ellie profite d’un grand jardin en compagnie de 2 autres chiens, avec lesquels elle gambade sans relâche et chasse les oiseaux à longueur de journée. À 14 ans, la chienne s’accorde une nouvelle jeunesse. Sa maîtresse, elle, est ravie de pouvoir la lui offrir.