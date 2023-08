Une jeune fille atteinte d’une déficience visuelle retrouve goût à la vie grâce à sa chienne d’assistance

Chaque jour était un combat pour Eilidh McArthur, jusqu’à sa rencontre avec la douce Mabel. La Golden Retriever a bouleversé l’existence de la jeune écossaise, et lui a appris à aborder le quotidien avec une assurance qu’elle n’avait jamais connue auparavant.

Eilidh McArthur, 12 ans, vit dans la campagne du Lanarkshire (Écosse) en compagnie de ses parents, de ses sœurs et de Ruby, un Springer Anglais âgé d’un an. La jeune fille souffre d’une déficience visuelle cérébrale : un trouble causé par des lésions des parties du cerveau qui traitent la vision, et qui rend son quotidien assez difficile.

En effet, Eilidh n’aime pas se trouver dans des endroits très fréquentés, comme les supermarchés. « Nous avons appris à être sélectifs quant aux lieux où nous nous rendons et à ce que nous y faisons », explique sa mère au Daily Record. L’école est également un endroit particulièrement anxiogène pour Eilidh, bien qu’elle y soit accompagnée par des équipes spécialisées.

L’intervention salvatrice de Guide Dogs

Soucieux de venir en aide à leur fille, Paul et Ruth McArthur ont décidé de contacter l’association Guide Dogs : une organisation britannique qui forme des chiens guides pour des personnes atteintes d’un handicap visuel, dans l’objectif de faciliter leur quotidien.

Pour les bénévoles de l’association, il n’y avait aucun doute : la présence d’un chien guide dans la vie d’Eilidh aurait un effet extrêmement positif sur son bien-être. Dès la première rencontre entre la jeune fille et Mabel, une Golden Retriever, ils ont su qu’ils avaient raison.

L’amour au premier regard

« En un instant, il y a eu une incroyable connexion entre Mabel et Eilidh. C’était vraiment impressionnant. Si je ne l’avais pas vue de mes propres yeux, je n’y aurais jamais cru. Eilidh en était folle ! » se souvient sa maman. Par chance, Ruby et Mabel se sont entendues dès le premier jour, et la Golden Retriever a pu rejoindre la ferme des McArthur en avril dernier.

Depuis, la vie d’Eilidh n’est plus la même. « L’impact sur Eilidh a été phénoménal. Tous les week-ends, notre fille demande à sortir quelque part. Nous faisons chaque semaine de nouvelles activités », se réjouit Ruth. Un immense changement pour la jeune Eilidh, qui refusait autrefois de quitter sa maison !

Mabel suit sa nouvelle maîtresse partout où elle la mène - au magasin, au restaurant, aux festivals, au café… - et l’aide à prendre confiance en elle. « Auparavant, Eilidh nous tenait l’épaule lorsque nous sortions marcher. Aujourd’hui, c’est elle qui mène la danse ! » a confié sa maman.

« La différence que tout cela a fait pour Eilidh est incroyable. Elle réalise enfin son plein potentiel. Elle m’a dit il n’y a pas si longtemps : "Je suis si heureuse. Je ne savais pas que je pouvais être aussi heureuse. Avec Mabel, je me sens tellement bien" », a conclu Ruth, pleine d’espoir pour l’avenir.