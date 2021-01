Une jeune femme retrouve son chien 4 ans après sa disparition grâce à sa puce d'identification

Depuis la disparition de Chuck, 4 longues années s’étaient écoulées. Ses propriétaires continuaient malgré tout d’espérer le revoir un jour. Un espoir entretenu, entre autres, par le fait que le chien est porteur d’une puce d’identification. C’est justement grâce à cette dernière qu’il a été retrouvé le mois dernier dans l’Aisne et ramené dans le Pas-de-Calais.

La famille de Chuck, un croisé Jack Russell Terrier qui avait un an à l’époque, n’avaient plus eu de nouvelles de l’animal depuis qu’il s’était volatilisé en 2016. Il s’était sauvé de la maison, située dans la commune d’Oignies (62), et restait introuvable depuis.

Ce n’est que début décembre dernier que la situation a évolué, comme le rapporte Ouest France. Un chien qui vivait dans de mauvaises conditions chez une personne habitant La Fère (02) a fini par lui être retiré. Dans la foulée, il a été pris en charge par l’association de protection animale U.D.A NOE, dont le refuge se trouve à Beautor, toujours dans l’Aisne.

C’est là que le personnel de la structure d’accueil a passé le quadrupède au lecteur de puce électronique d’identification. Ce faisant, l’équipe a constaté que son propriétaire n’était pas l’individu qui le détenait jusque-là, mais une jeune femme domiciliée dans le Pas-de-Calais. Ce chien, c’était Chuck.

Voilà comment la maîtresse du canidé, désormais âgé de 5 ans, a pu apprendre l’incroyable et heureuse nouvelle. Son ami Chuck était en vie et l’attendait.

Elle n’a d’ailleurs pas perdu de temps, puisque les retrouvailles ont eu lieu dès le lendemain.

Dans sa publication Facebook relatant ce récit, le refuge U.D.A NOE a tenu à rappeler l’importance de l’identification des animaux de compagnie : « S'il n'avait pas été identifié, jamais on aurait retrouvé sa propriétaire. On ne le répétera jamais assez, c'est très important de le faire. »

