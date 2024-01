Une jeune femme emmène son chien voir la mer pour la première fois et son adorable réaction fait fondre le cœur des internautes (vidéo)

Pour Noël, une jeune femme de l’État de Washington (États-Unis) a décidé de gâter son chien en lui offrant un beau voyage au bord de la mer. Adopté dans un refuge du Texas, le toutou nommé Pepperoni n’avait jamais mis les pattes à la plage. Sa touchante réaction en découvrant la mer pour la première fois a été immortalisée en vidéo et postée sur le compte TikTok de sa maîtresse où elle est devenue virale.

Pepperoni, un magnifique croisé Pitbull à la robe chocolat, a la chance d’avoir trouvé une maîtresse aimante. Après avoir été adopté au refuge du comté de Waller au Texas, il vit désormais dans l’État de Washington (États-Unis) où il profite de la vie.

Pour Noël, sa maîtresse, connue sur TikTok sous le nom de mckenna_little_k, lui a réservé une belle surprise : un voyage à la mer. L’escapade a été filmée avant d’être partagée sur Internet.

© mckenna_little_k / TikTok

Un merveilleux voyage

Dans la vidéo d’une minute, on suit les différentes étapes du voyage de Pepperoni et de sa maîtresse vers le littoral de l’Oregon. Première étape sur la route : un « puppuccino » dans un célèbre café que le toutou a l’air d’apprécier. Le voyage continue par une randonnée et un détour par la maison du célèbre film « Les Goonies ».

© mckenna_little_k / TikTok

Pepperoni et sa maîtresse s’installent ensuite dans un mignon petit bed & breakfast et, après une nuit douillette, ils prennent enfin la direction de la plage.

Arrivé au bord de la mer qu’il découvre pour la première fois, Pepperoni a une réaction magique. Au début interloqué, le toutou s’en donne rapidement à cœur joie. Il court dans le sable, se roule dans la végétation et renifle tant de nouvelles odeurs ! Le bonheur absolu se lit dans ses yeux !

Une vidéo qui réchauffe le cœur des internautes

Publiée sur le compte TikTok de la maîtresse de Pepperoni et relayée par Newsweek, la vidéo a déjà attiré de nombreux spectateurs. Elle a jusqu’à présent reçu plus de 655 900 vues et 131 300 likes. La plupart des commentaires de la publication félicitent la jeune femme pour la belle vie qu’elle offre à ce chien adopté dans un refuge.

© mckenna_little_k / TikTok

Une utilisatrice, Sandra, a commenté : « J’aimerais que tous les chiens puissent vivre une vie remplie d’amour et d’aventure comme celle-ci. ». Un autre internaute a également écrit : « Quelle belle vie vous lui avez donnée ! Ça m’a fait pleurer, vous avez tellement de chance de vous avoir l’un l’autre ».

La vidéo du voyage de Noël de Pepperoni se conclut d’ailleurs par ces quelques mots de sa maîtresse :« Rien ne me rend plus heureuse que de le voir heureux ». Et on la comprend !