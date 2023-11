Une Irlandaise amène son chien faire un lifting pour améliorer sa qualité de vie

Un lifting pour chien ? Cela peut paraître cocasse, voire absurde. Pourtant, dans certains cas, il s’agit d’une opération pouvant améliorer grandement le quotidien des boules de poils. Chief, par exemple, avait presque un kilo superflu de peau qui l’empêchait de voir correctement. Sa maîtresse Tracey McDermott, originaire d’Irlande, était persuadée qu’une intervention chirurgicale l’aiderait.

Chief est un Basset Hound de 3 ans. Les chiens de cette race sont courts sur pattes et ont le corps allongé. Mais ce qui les caractérise vraiment, c’est leur peau qui tombe, dessinant des plis au niveau des pattes et de la nuque.

Un handicap au quotidien

En plus de ces caractéristiques, Chief souffre d’un affaissement sévère des paupières. La partie inférieure de celles-ci est également distendue. Cela l’empêche de cligner des yeux ou de voir correctement : « Nous l'appelions par son nom et il levait la tête pour essayer de voir où nous en étions, non sans difficultés » témoignait Tracey.

Laquelle a constaté que ces problèmes s’accentuaient avec le temps. Elle a envisagé de le faire opérer et attendait qu’il ait terminé sa croissance. Une fois cette dernière achevée, elle a pris rendez-vous avec le chirurgien Mike Woods.

« Cela a eu un impact vraiment positif sur sa qualité de vie »

Ce dernier, intervenant dans une clinique vétérinaire de Dublin, a programmé l’opération esthétique du toutou, qui est passé sur la table quelques semaines après : « J'ai effectué une rhytidectomie coronale (lifting) pour retirer une très grande quantité de peau de la région cervicale dorsale (cou), près de ses oreilles » expliquait Mike.

5 heures ont été nécessaires pour réaliser cette intervention jugée « longue » et « difficile » par le docteur. Néanmoins, elle en valait la peine, car Chief s’est transformé : « La vue du chef s'est considérablement améliorée grâce à Mike [...] C'est formidable de le voir aller aussi bien à présent » concluait Tracey, ravie que son chien puisse à nouveau la voir.

