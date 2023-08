Une histoire d'amour inattendue : elle fait du bénévolat dans un refuge et change la vie de deux chiennes handicapées (vidéo)

Stephanie se définit comme « une accro aux animaux, l’amie des causes perdues ». Après avoir effectué une mission de bénévolat dans un refuge en Moldavie, elle a adopté 2 chiennes en situation de handicap et 3 chats. Interviewée par l’équipe rédactionnelle de Woopets, la généreuse quadragénaire a raconté son quotidien avec cette petite tribu au poil…

Voyager en joignant l’utile à l’agréable, c’est ce que Stephanie Cotting a fait. À 40 ans, la Fribourgeoise cumule plusieurs années de bénévolat à l’étranger. Son objectif ? Aider les populations locales ou les animaux.

C’est dans un refuge moldave, partenaire de l’association Datcha France, que la bourlingueuse a ressenti le grand frisson du coup de foudre.

Dans une pièce réservée aux canidés handicapés, elle a croisé le doux regard d’Avrora. « Elle était tout le temps dans mes pattes et me suivait partout, se souvient notre interlocutrice, je n’avais pas prévu d’adopter un chien, mais je ne pouvais pas repartir sans elle. »

Il faut dire que la volontaire, qui exerce le métier d’assistante sociale en Suisse, voue un amour profond pour les animaux en situation de handicap. « Ils étaient mes préférés, poursuit-elle, dès que je pouvais, je passais du temps avec eux et m’en occupais. »

© Stephanie Cotting

Toutefois, la belle Avrora dont les membres arrière léchaient constamment le sol n’a pas été la seule à avoir fait battre son cœur. Contre toute attente, 2 chats ont pointé le bout de leur museau dans sa vie…

« Stéphane a été trouvé à l'âge de 3 mois sur le bord de la route le jour de mon arrivée au refuge. C’était, en quelque sorte, le destin, nous confie Stephanie, puis j’ai craqué pour Luisa, la terreur de la chatterie ! » [Rires.]

© Stephanie Cotting

Aux petits soins pour les chiennes handicapées

2 ans plus tard, une chatte séniore nommée Grasulina, a rejoint la joyeuse meute. Puis, ce fut au tour de Rica, une chienne également handicapée, de recevoir son billet pour une nouvelle vie. Pensionnaire du refuge moldave où Stephanie a fait du bénévolat, elle a connu le goût amer de la désillusion après une adoption ratée. Aujourd’hui, elle coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille.

Dans ce foyer empreint de bienveillance, les journées ne sont pas de tout repos pour Stephanie ! Rica et Avrora, qui se déplacent en traînant leur arrière-train, ont besoin de soins particuliers. L’une d’entre elles a même subi des amputations.

© Stephanie Cotting

Plusieurs fois par jour, leur bienfaitrice doit « vider leur vessie » pour les soulager et éviter les infections. Durant ses absences liées au travail, elle ne laisse pas ses trésors sur pattes entre n’importe quelles mains : des petsitters prennent le relais.

Quid des promenades, activités tant appréciées du « meilleur de l’Homme » ? Stephanie ne peut les emmener faire de longues randonnées sur des sentiers ardus. « Mes chiennes se fatiguent vite, souligne la quadragénaire, aujourd’hui, elles ont leur chariot, donc nous pouvons faire de bonnes balades. La plus petite est habituée à s’installer dans mon sac à dos lorsqu’elle est fatiguée. Cela lui permet de continuer l’excursion. »

© Stephanie Cotting

L’animal, une source d’inspiration inépuisable

Lors des virées en ville, les chiennes et leurs « fidèles destriers » attirent naturellement les regards. Nombre de passants – adultes comme enfants – s’approchent de la petite troupe originale et posent des questions à Stephanie. Ces discussions à ciel ouvert lui permettent de sensibiliser le public au handicap.

« Chaque chien, même handicapé, mérite de vivre, estime l’heureuse adoptante, ils sont incroyables et il ne faut pas les oublier. Ils peuvent nous apprendre tellement de choses ! » Rica et Avrora ont notamment enseigné la patience à leur sauveuse. Leur joie de vivre et leur résilience représentent aussi de belles sources d’inspiration au quotidien !

© Stephanie Cotting

« Ce n’est pas facile pour elles, pourtant elles sont toujours de bonne humeur et vivent au jour le jour, conclut Stephanie, les animaux ne se plaignent pas comme nous. Ils nous apprennent à relativiser. »