Cette femme est comblée d’amour par les chiens handicapés à qui elle réapprend à marcher

Dans les refuges, de nombreux chiens sont souvent délaissés parce qu’ils sont trop vieux ou handicapés. Pourtant, ce sont souvent ces laissés-pour-compte qui ont le plus d’amour à revendre, et c’est ce que prouve une femme dans une vidéo très émouvante.

La plupart des visiteurs de refuge repartent avec des chiens plutôt jeunes et en bonne santé. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Une femme au grand cœur cherche au contraire des canidés âgés et handicapés, pour leur offrir une meilleure vie, et pourquoi pas leur réapprendre à marcher.

Pour elle, ces chiens délaissés sont de véritables perles rares, qui ont bien plus d’amour et d’affection à donner que les autres. Sur son compte TikTok PAWS Friend Network, elle partage avec tous ses abonnés son quotidien incroyable de famille d’accueil.

Luke a été le premier chien de cette famille d’accueil

Tout a commencé avec Luke, un chien de refuge âgé, incapable d’utiliser ses pattes arrière, comme le relate Pet Helpful. Il était obligé de les laisser traîner sur le sol.

Une femme a été touchée par sa condition, et a décidé de le prendre chez elle en tant que famille d’accueil. Elle lui a fourni un fauteuil roulant, ce qui a fait de lui le plus heureux des chiens. Avec le temps, et à force de rééducation, le miracle s’est produit, et Luke a pu remarcher tout seul.

La maman d’accueil a finalement décidé d’adopter Luke. « Je l’ai accueilli, je suis tombée amoureuse, et puis je l’ai adopté », a-t-elle déclaré.

Queenie a rejoint le foyer

Mais la maman de Luke n’en avait pas fini avec ses missions pour aider les chiens âgés et handicapés. Elle en a accueilli plusieurs, qui ont par la suite été adoptés par des familles. Mais un jour, une relation spéciale s’est créée entre Luke et une des pensionnaires, Queenie. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre et étaient inséparables. La mère d’accueil a donc décidé de l’adopter également. Elle a fait le bonheur de toute la famille pendant un certain temps.

© pawsfriendnetwork / TikTok

Malheureusement, touchée par le cancer, elle a quitté ce monde, laissant le pauvre Luke sans son âme sœur.

6 mois plus tard, Queenie leur a « envoyé » Noodle

Après le décès de Queenie, d’autres chiens ont été accueillis, mais toujours de petite taille. Puis, 6 mois plus tard, la famille a accueilli Noodle, un grand chien âgé et handicapé. Une importante tumeur lui a été retirée, ce qui lui a permis de regagner en mobilité et de réapprendre à marcher, aux côtés de sa maman d’accueil.

Luke est tout de suite tombé sous le charme de Noodle et a retrouvé sa joie de vivre. Toute la famille adore ce nouveau canidé, et remercie Queenie de le leur avoir envoyé.

