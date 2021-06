Une grand-mère jugée trop âgée pour adopter un chien, reçoit un cadeau émouvant de la part de sa petite-fille (vidéo)

Déçue de constater qu’on invoquait l’âge de sa grand-mère pour refuser à celle-ci le droit d’adopter un chien, une jeune Péruvienne était bien décidée à l’aider à concrétiser son rêve. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits.

Andrea Hijar est une jeune femme originaire du Pérou. Récemment, elle avait voulu rendre service à sa grand-mère, qui souhaitait adopter un chien. Toutefois, on faisait comprendre à celle-ci qu’elle devait y renoncer en raison de son âge, raconte The Dodo.

A 76 ans, la dame en question a toujours aimé les chiens et en avait déjà élevé plusieurs avec son mari. Andrea Hijar avait contacté plusieurs associations de la région, mais toutes répondaient par la négative pour le même motif.

« Cela me rendait triste. Ils forment un couple très aimant, mais se sont vu refuser quelque chose qui leur tenait à cœur », confie Andrea Hijar à The Dodo. Elle n’a toutefois pas baissé les bras.

Elle a continué de chercher un compagnon pour sa grand-mère, et a ainsi fini par tomber sur une publication intéressante sur les réseaux sociaux. Un homme avait une jeune chienne à donner. Elle est entrée en contact avec lui et il a accepté.

Andrea Hijar

« J’ai été très émue en voyant sa réaction »

Le père d’Andrea Hijar et son grand-père se sont rendus chez la personne pour récupérer le chiot, qui a reçu le nom de Princesa. Ils ont ensuite fait la surprise à la mamie. Une scène que la jeune femme n’a pas manqué d’immortaliser ni de partager sur Twitter :

Desde hace tiempo q mis abuelos querían adoptar un perrito, pero los rechazaban ser adultos mayores y les ponían muchas trabas. Al fin un chico nos dijo que sí y mi papá fue con mi abuelo a Comas a recoger a la cachorrita. Sorprendimos a mi abuelita y su reacción lo dice todo ?? pic.twitter.com/RxoxWFccnM — Andriu (@andreeahijar) May 16, 2021

« J’ai été très émue en voyant sa réaction, […] de la voir si heureuse », raconte Andrea Hijar.

Andrea Hijar

Dans une autre vidéo postée 5 jours plus tard, on peut voir son grand-père tenant affectueusement la chienne sur ses genoux, la caressant et jouant avec elle pendant qu’elle lui mordille la main.

Si elle dit savoir que l’adoption d’un chien doit être une démarche murement réfléchie, elle ne comprend pas que l’on puisse priver une famille d’un tel bonheur alors qu’elle a tant d’amour à donner à l’animal et qu’elle est capable d’en prendre soin. L’amour des animaux n’a pas d’âge.

Andrea Hijar