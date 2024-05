Une Golden Retriever empêche ses maîtres de partir en vacances avec une solution radicale (vidéo)

Bonnie, une femelle Golden Retriever d’environ 3 ans, a mis sa propriétaire dans l’embarras en détruisant son passeport. La femme originaire d’Irlande du Nord avait prévu de voyager, mais n’était plus en mesure de fournir le document aux autorités. Elle a donc dû annuler son séjour.

Bonnie et elle nouent une relation très fusionnelle. Elle a adopté la boule de poils en 2021 et est comblée de bonheur depuis. Elle chérit chaque moment passé avec celle qu’elle considère comme sa « meilleure amie » et a déclaré qu’il s’agissait de « la chienne la plus douce » qui soit.

@bonniebalboa / TikTok

Des tendances destructrices

Bonnie a tout d’un ange, mais, comme ses congénères, a aussi ses petits défauts. Sur le compte TikTok qui lui est dédié, on la voit fréquemment détruire des choses dans son logement. Elle a par exemple ravagé le canapé du salon : « Les premières années du chiot sont vraiment les plus difficiles » écrivait sa maîtresse, faisant référence à l’éducation de Bonnie. Laquelle a du mal à supporter la solitude.

Sa propriétaire aimante a expliqué que si elle pouvait rester constamment aux côtés de sa boule de poils, elle le ferait, mais qu’elle avait des obligations, comme aller travailler. Elle travaille sur l’anxiété de séparation du canidé pour qu’il ne soit plus en souffrance lorsqu’elle s’absente.

Un départ avorté

La boule de poils devait d’ailleurs passer un peu de temps sans sa maîtresse, qui s’apprêtait à partir en voyage. Même si Bonnie allait être entre de bonnes mains, se retrouver loin de l’humaine qu’elle aime le plus au monde la perturbait. Avant le départ, elle s’est retrouvée sans surveillance et, comme s’il s’agissait d’un choix volontaire, elle s’est attaquée au passeport de sa propriétaire. Lequel s’est retrouvé en lambeau.

En rentrant, la femme a découvert son document réduit en miettes et a partagé une vidéo sur TikTok pour le montrer. Sur le clip, relayé par Newsweek, elle a commenté : « vacances = annulées ». Bonnie, elle, semble impassible, presque fière de son coup. Elle a réussi à garder sa maîtresse auprès d’elle, laquelle redouble encore et toujours de patience pour régler son problème d’anxiété.

