Une galerie d'art enfoncée par une voiture. Lorsqu'ils décident d'aller voir le chauffard, ils ne s'attendaient pas à une telle rencontre !

Dans une ville du Wisconsin, les policiers venant constater un léger accident de la route ont été très surpris d’apprendre l’identité du conducteur. Il s’agissait du chien du propriétaire du véhicule. Un incident, heureusement, sans conséquence grave ni sur l’animal, ni sur le bâtiment percuté.

Les officiers de police n’en reviennent toujours pas… Appelés à intervenir dans l’une des rues de Sturgeon Bay, ils devaient traiter un incident mineur ; une voiture ayant percuté le mur d’une galerie d’art.

Arrivés sur les lieux, ils ont recueilli les explications du propriétaire du véhicule, un 4x4 noir de la marque Jeep. Le récit qu’il leur a fourni les a fortement surpris. L’homme leur a en effet indiqué que ce n’était pas lui qui était au volant de la voiture, mais son chien, comme le rapporte Paris Match.

Le propriétaire du chien l’avait laissé seul dans la voiture quelques minutes pour faire des courses

Le quadrupède n’était pas vraiment aux commandes, mais il avait desserré le frein à main par mégarde. L’automobile s’est alors mis à rouler, sa course ayant été stoppée par le mur de « The Pearl of Door County ». L’établissement est à la fois une galerie d’art et un lieu où des cours d’activités artistiques sont organisés.

Le canidé en question est un Berger Australien âgé de 5 ans et répondant au nom de Callie. D’après les précisions qu’il a livrées aux policiers, il ne l’avait laissé seul dans la voiture que brièvement, le temps pour lui d’effectuer des achats dans une boulangerie. Le chien est totalement indemne.

De son côté, Megan Lundhal, propriétaire de The Pearl of Door County, a montré les dégâts matériels occasionnés par l’accident à la chaîne WBAY / Abc 2. Des dommages sans gravité, essentiellement de grosses fissures.