Une femme s’inquiète lorsqu’elle apprend que le chien de soutien émotionnel de sa mère s’est échappé et perdu dans le métro

Une New-yorkaise a eu très peur pour la chienne de soutien émotionnel de sa mère, quand l’animal s’est égaré dans le réseau du métro souterrain. Sa folle expédition aux abords des rails s’est toutefois bien terminée.

Lucy avait eu une vie difficile avant d’arriver aux Etats-Unis. Cette chienne vivait, en effet, à Porto Rico, où elle errait dans les rues jusqu’à son sauvetage et son placement en refuge. Arrivée à New York il y a 7 ans, elle avait été adoptée par Susan Malone, qui a aujourd’hui 76 ans et auprès de laquelle elle assure un rôle de soutien émotionnel très important.

Lucy « a traversé beaucoup de choses, y compris la pandémie, alors qu’elle était la seule compagne de ma mère », raconte Molly, la fille de celle-ci, au Daily Star. Elle décrit la chienne comme « la petite chose la plus douce qui puisse exister ».

Molly précise toutefois que Lucy est nerveuse et a peur des gens qu’elle ne connaît pas. Elle et sa mère ont donc été extrêmement inquiètes lorsque la chienne s’est échappée de l’appartement de sa propriétaire à Manhattan le samedi 8 mai dernier.

Ce jour-là, en fin de matinée, Molly venait rendre visite à Susan. Lorsqu’elle a ouvert la porte, Lucy en a profité pour sortir à toute vitesse, avant de s’engouffrer dans l’ascenseur et de se retrouver à l’extérieur de l’immeuble.

Retrouvée une dizaine d’heures plus tard

Prise de panique, la chienne est ensuite descendue dans une station de métro souterraine et a continué de courir.

Heureusement, elle a fini par être retrouvée une dizaine d’heures plus tard. Elle était arrivée au niveau de la 34e Rue, à moins d’un kilomètre de l’Empire State Building. Dans ses recherches, Molly a profité de l’assistance des employés de la Metropolitan Transportation Authority, l’entreprise chargée de la gestion du réseau de métro new-yorkais. Lucy a d’ailleurs mordu l’un d’eux alors qu’il aidait à lui mettre son collier.

La chienne est « fatiguée et boit beaucoup d’eau », d’après la fille de sa maîtresse, mais elle se porte bien. Molly Malone a remercié tous ceux qui lui sont venus en aide.