Une femme retrouve son chien après le vol d'une voiture dans laquelle il se trouvait

La maîtresse d’un chien qu’on lui avait volé la veille n’a pu retenir ses larmes en apprenant qu’on venait de le retrouver sain et sauf, à des dizaines de kilomètres de chez elle. L’animal se trouvait dans sa voiture quand on l’avait dérobée sous ses yeux.

Makenzie Koch est heureuse et soulagée d’avoir retrouvé son chien Riggins, 18 longues heures après sa disparition suite au vol de sa voiture, comme le rapportait NBC 5 Dallas-Fort Worth ce jeudi 16 septembre.

Cette habitante de Fort Worth, dans l’Etat du Texas, avait installé son Golden Retriever dans son 4x4 et y avait placé quelques affaires, puis était revenue vers son appartement pour en verrouiller la porte. En revenant vers son véhicule, elle a vu un homme en prendre le volant et démarrer en trombe. Elle a eu beau crier dans l’espoir de recevoir de l’aide, il était déjà trop tard ; sa voiture, Riggins et son téléphone étaient déjà bien loin.

Makenzie Koch a fini par retrouver son portable, abandonné près de la Texas Christian University. Elle a lancé de multiples appels à l’aide sur les réseaux sociaux, mais elle restait sans nouvelles de son ami à 4 pattes.

18 heures s’étaient écoulées depuis le vol de la voiture et la disparition de son chien. Elle commençait à perdre espoir quand elle a reçu le coup de téléphone qu’elle attendait tant. A l’autre bout du fil, un officier de la police de Grand Prairie, à une trentaine de kilomètres à l’Est de là, lui demandait si elle avait bien un chien nommé Riggins.

Riggins et la voiture retrouvés, le voleur pas encore identifié

Makenzie Koch était en larmes. Les forces de l’ordre venaient de retrouver le quadrupède indemne. Il était toujours dans le 4x4. Son amie Megan l’a conduite à Grand Prairie et a filmé leurs émouvantes retrouvailles.

A lire aussi : Initialement venu pour faire un don, ce couple ne repart pas du refuge les mains vides !

Jeudi, la police a tenu une conférence de presse en présence de Riggins et sa propriétaire. Elle y a expliqué que ses officiers avaient été envoyés auprès d’un véhicule découvert sans conducteur, mais avec un chien à l’intérieur. Le moteur et la climatisation étaient en fonctionnement. Les policiers avaient trouvé le numéro de téléphone de Makenzie Koch sur le collier du Golden Retriever.

La police de Grand Prairie ajoute qu’il n’y a pas eu d’arrestation pour le moment.