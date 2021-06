Une femme paniquée contacte les pompiers pour aider son chien dangereusement coincé entre 2 rochers

Becky Rowe Smith a été soulagée de pouvoir serrer de nouveau son compagnon à 4 pattes dans ses bras. Elle a publié un message sur Facebook afin de partager son histoire et de remercier les secouristes pour leur professionnalisme et leur détermination.

La femelle Berger Australien , poussée par sa curiosité, a rampé à l'intérieur d'une fente étroite d'une trentaine de centimètres de large, entre 2 blocs rocheux. L'animal a tenté de se libérer par ses propres moyens, en vain. Seule sa tête a dépassé, dévoilant ses grands yeux bleus cherchant du réconfort et de l'aide. C'est Emmie, l'autre chienne du foyer, qui a trouvé Gracie dans cet état.

« C'était très effrayant parce qu'un rocher au-dessus d'elle pouvait tomber et l'écraser », a déclaré Becky Rowe Smith.