Une femme ivre se réveille et trouve un chien inconnu dans son lit !

Mia Flynn a eu la surprise de sa vie en se réveillant chez elle après une soirée bien arrosée. Dans son lit se trouvait un imposant chien qu’elle ne connaissait pas du tout. Elle a dû fouiller dans sa mémoire et revoir les vidéos faites la veille pour comprendre ce qu’il faisait là.

Une jeune Galloise de 28 ans n’en croyait pas ses yeux en découvrant un chien à ses côtés à son réveil, comme le rapportait WalesOnline ce jeudi 20 mai. Elle était d’autant plus surprise qu’elle ne pensait avoir jamais vu cet animal auparavant.

Dogtooth Media / YouTube

Dimanche dernier, Mia Flynn, qui habite Rhyl dans le Nord du pays de Galles, avait passé la soirée chez une amie et avait beaucoup bu. En se levant le lendemain matin, elle ne comprenait pas du tout ce que faisait un Husky Sibérien dans son lit.

Dogtooth Media / YouTube

Elle était d’ailleurs tellement étonnée qu’elle a décidé de filmer la scène. Dans la vidéo, on peut l’entendre dire qu’elle a « peur de bouger dans [son] propre lit », en raison de la présence du grand canidé. Ce dernier, lui, est sagement couché et observe la pièce, ne prêtant quasiment aucune attention à sa nouvelle amie. On le voit ensuite boire de l’eau dans la cuisine.

Encore sous le coup des nombreux verres de vin ingurgités la veille, Mia Flynn a dû faire de gros efforts pour se souvenir de ce qui s’était passé et s’expliquer l’arrivée de ce chien chez elle. Heureusement, des vidéos qu’elle avait postées sur Snapchat lui ont rafraîchi la mémoire.

« Un nouveau copain »

Vers 2h30 du matin, elle revenait chez elle à pied quand elle avait croisé ce qu’elle prenait pour un loup. Le quadrupède, très amical, s’était mis à la suivre. Il l’avait accompagnée jusqu’à la maison, où elle l’avait laissé entrer. La jeune femme se souvient ensuite avoir annoncé à sa mère, qui était passablement énervée, qu’elle avait « un nouveau copain ».

Dogtooth Media / YouTube

Les idées un peu plus claires et le puzzle reconstitué, Mia Flynn a publié des photos du Husky, qu’elle a appelé Toby, sur Facebook, dans l’espoir de retrouver sa famille. Une amie Snapchat l’a effectivement reconnu et en a informé sa maîtresse.

En contactant Mia Flynn, la propriétaire du chien était très émue de l’avoir enfin retrouvé. Elle l’a remerciée de l’avoir hébergé cette nuit-là, même si l’intéressée l’avait fait sans trop s’en rendre compte.

L’animal, lui, a eu un comportement irréprochable du début jusqu’à la fin de ce drôle d’épisode. « Je suis heureuse qu’il soit de retour chez lui sain et sauf », a conclu Mia Flynn.