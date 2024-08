Une femme découvre des chiots Golden Retriever et leur mère abandonnés sous sa maison et fait de son mieux pour les sauver (vidéo)

Stephanie n’a jamais eu de chien et, à vrai dire, elle n’en a jamais voulu. Pourtant, lorsqu’elle a trouvé une chienne abandonnée qui venait d’accoucher sous sa maison, elle a tout de suite su qu’elle devait prendre soin de cette petite famille en détresse.

Certaines histoires d’abandon sont particulièrement cruelles. Honey, une femelle Golden Retriever enceinte, s’est par exemple retrouvée livrée à elle-même dehors alors qu’elle était sur le point d’accoucher. Ayant trouvé refuge dans le vide sanitaire d’une maison de Rio Grande Valley au Texas (États-Unis) pour donner naissance à ses petits, la chienne allait heureusement trouver rapidement de l’aide.

Un sauvetage déchirant

Lorsque Stephanie Garcia a découvert qu’une chienne abandonnée venait d’accoucher sous sa maison, elle est immédiatement intervenue avec l’aide de sa fille. En rampant sur le ventre, elle a réussi à atteindre la maman et ses chiots nouveau-nés et à placer les minuscules boules de poils dans une couverture chaude avant d’emmener toute la petite famille dans la maison.

@..auntsteph / TikTok

« Je n'ai jamais eu de chien, je ne voulais pas de chien ni de la responsabilité qui accompagne la possession d'un chien », a déclaré Stephanie à Newsweek. Pourtant, immédiatement après avoir trouvé la chienne qu'elle a baptisée Honey et ses chiots, ils sont devenus une « famille ». Stephanie était alors déterminée à prendre soin de ces toutous sales, boueux et couverts de puces.

Une maman de 5 chiens

Honey avait eu 11 chiots au total, mais malheureusement seuls 4 d’entre eux ont survécu à ce début de vie difficile. La chienne souffre également de crises d'épilepsie et de vers du cœur. Même si elle a récemment perdu son emploi, Stephanie a tout de suite accepté de payer le traitement coûteux pour sa boule de poils.

@..auntsteph / TikTok

« Je n'ai jamais pu comprendre l'affection qu'un humain peut avoir pour un chien. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Et le jour où Honey et ses chiots sont entrés dans ma vie, je suis immédiatement tombée amoureuse. », a-t-elle déclaré avec émotion.

Stephanie a également confié que ces toutous ont apporté beaucoup de joie dans son foyer et qu’ils lui donnaient un but dans la vie. Comme elle a beaucoup de place dans sa propriété rurale, elle aimerait pouvoir les garder tous les 5 si ses moyens financiers le lui permettent.

A lire aussi : Un chiot de 7 semaines est emmené chez le vétérinaire pour être euthanasié, mais le praticien décide de lui sauver la vie

En attendant, les chiots désormais âgés 3 semaines, grandissent bien et deviennent de plus en plus joueurs. Honey, de son côté, profite enfin d’une vie en sécurité remplie d’amour.