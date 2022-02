Une femme de 24 ans est la première au Royaume-Uni à avoir accouché à l'hôpital avec son chien d'assistance

© Charlotte Beard

En Angleterre, une jeune femme a obtenu le droit de se faire accompagner de son chien d’assistance à l’hôpital pendant son accouchement. Une première dans le pays.

Charlotte Beard et son compagnon Ash Phoenix ont accueilli leur premier enfant le 4 décembre dernier à l’hôpital de Poole, dans le Dorset (Sud-ouest de l’Angleterre). Un autre membre de la famille était là pour souhaiter la bienvenue au petit Alfie : leur chien Flump.



En fait, le Bichon Maltais était là depuis l’hospitalisation de sa maîtresse. Il est resté à ses côtés durant les 50 heures qu’ont duré le travail et ne l’a quittée que lors de la césarienne, rapporte le Daily Mail. Flump est le chien d’assistance de Charlotte Beard depuis 2 ans. Elle l’avait adopté alors qu’il avait 10 semaines, sur les conseils de son médecin. Ils sont inséparables depuis.

La jeune femme de 24 ans souffre, en effet, d’un problème cardiaque, mais aussi et surtout de crises non épileptiques psychogènes. Ces épisodes ressemblent aux crises d’épilepsie, mais ne sont pas causés par cette dernière. Charlotte Beard avait eu 3 fausses couches auparavant à cause de ses soucis de santé.



« Flump est une extension de moi »

Elle craignait l’impact de ses troubles sur sa grossesse et sur l’accouchement, mais Flump était là pour l’apaiser durant tout le processus. Le quadrupède a été spécialement formé pour l’avertir de ses crises, qu’il est capable de détecter bien avant leur survenue.



« Flump est comme un partenaire pour moi, ou une extension de moi, dit l’heureuse maman d’Alfie. L'idée de vivre un moment aussi important de ma vie […] sans Flump à mes côtés ne me semblait tout simplement pas juste. »

Charlotte Beard est donc la première Britannique à avoir accouché en présence de son chien d’assistance en milieu hospitalier. Elle a tant bénéficié de cette expérience qu’elle aimerait que les hôpitaux ouvrent davantage leurs portes à ces canidés spécialisés et ainsi en faire profiter les patients qu’ils accompagnent.