Une femme cherche un moyen de sauver un Pitbull sur liste d’euthanasie après que sa famille lui ait tourné le dos et cédé aux préjugés

Shelly est une adorable chienne qui a toujours vécu au sein d’une famille. Toutefois, ses proches ont fini par lui tourner le dos et elle s’est retrouvée dans un refuge. À cause de sa race, les adoptants ne s’intéressaient pas à elle. Elle s’est tristement retrouvée sur la liste des euthanasies, ce qu’une femme au grand cœur ne pouvait concevoir.

Quand Lacey, bénévole pour un refuge, a appris qu’une des pensionnaires allait se faire euthanasier, elle s’est immédiatement portée volontaire pour l’accueillir chez elle afin de la sauver. Pour elle, la femelle Pitbull nommée Shelly méritait une seconde chance et elle était bien déterminée à la lui offrir.

Shelly a été abandonnée par sa famille lorsque sa propriétaire est tombée enceinte : « Elle a été déposée au refuge par une famille 3 semaines plus tôt parce qu'elle allait avoir un bébé [...] Apparemment, elle leur a été offerte par un ami » déclarait Lacey, relayée par Newsweek.

@misty.the.meatball / Instagram

De l’amour à revendre

Durant son séjour au refuge, les visiteurs n’ont pas témoigné d’intérêt à son égard. En réalité, la chienne a souffert de la réputation de sa race. Les Pitbulls sont fréquemment catégorisés comme des chiens dangereux et imprévisibles. Pourtant, Shelly n’avait pas une once de méchanceté en elle.

Malheureusement, certains refuges sont tellement bondés que des euthanasies sont pratiquées. C’était le cas du chenil de Shelly, laquelle n’avait plus que quelques jours à vivre. Quand Lacey a appris cela, elle a eu pitié pour la boule de poils qui s’était retrouvée dans une telle situation sans que ce soit sa faute. Elle l’a donc prise chez elle en tant que famille d’accueil.

A lire aussi : Découvrez le passe-temps inhabituel de Finn, qui transforme son jeu en bonne action pour l’environnement (vidéo)

Une décision évidente

Au fil des jours, Lacey et sa famille se sont beaucoup attachés à la chienne. Toutefois, ils venaient d’adopter un chien et ne pensaient donc pas en prendre un second. Mais lorsqu’ils ont vu à quel point Shelly leur apportait du bonheur et combien elle s’entendait avec l’autre canidé de la maison, ils ont décidé de lui faire une place définitive chez eux : « Nous l'aimions tellement que nous avons fini par la garder » concluait Lacey.