Brisket, le chien de l’acteur Glen Powell, échappe à la surveillance de son maître lors d’un vol commercial et fait le bonheur de tous les passagers

Comblé par l’adoption d’un petit chien nommé Brisket, l’acteur américain Glen Powell ne se sépare jamais de lui. Dernièrement, le jeune toutou l’a même accompagné lors d’un vol commercial. Brisket était sagement aux pieds de son maître quand celui s’est endormi. Le petit chien en a alors profité pour fuguer, pour le plus grand bonheur des autres passagers.

Lorsqu’on entend parler de l’acteur Glen Powell, il est presque toujours question de ses films… Sauf cette fois, puisque c’est Brisket, son adorable croisé Caniche âgé d’un an, qui lui a volé la vedette.

Selon son maître, cette adorable boule de poils de près de 700 grammes « a la meilleure personnalité. Il est tellement drôle ». Récemment, le petit chien a d’ailleurs fait des siennes dans un avion, comme le rapporte le média People.

Un papa chien comblé

Glen Powell a adopté Brisket avec l’aide de la Fondation Labelle, un refuge pour animaux basé à Los Angeles (États-Unis). C’est dans un post Instagram de juillet 2023, que l’acteur a présenté son nouveau petit compagnon à ses followers. « J’ai pensé qu’il était temps que j’engage un vrai garde du corps », avait-il écrit en légende. « J'ai hâte d'aborder toutes les aventures de la vie avec ce mec ! », avait-il ajouté.

© Glen Powell / Instagram

Depuis l’adoption de Brisket, les 2 amis sont inséparables. « J’ai vraiment l’impression de l’emmener partout, donc il a vraiment tellement de coparents », a avoué la star de Top Gun : Maverick.

Lors du tournage de Twisters, un film catastrophe sortant dans les salles cet été, tout le monde s’occupait du toutou, des membres de l’équipe de tournage à la co-star du film Daisy Edgar-Jones.

© Glen Powell / Instagram

Grâce à son maître, le petit Brisket voit aussi du pays. « Il a été aux 4 coins de la planète à ce stade, et il n’est pas perturbé par quoi que ce soit », assure Glen Powell. Récemment, il a d’ailleurs accompagné son maître sur un vol commercial durant lequel il a eu une petite mésaventure…

© Glen Powell / Instagram

La véritable star du vol

Épuisé par ses récents déplacements, Glen Powell s’était endormi dans l'avion quand son petit toutou en a profité pour faire un tour. « Brisket n’aime pas quand je ferme sa cage sous le siège, alors je laisse généralement sortir sa petite tête, ou juste être sur mes genoux », a expliqué l’acteur. « Il est sorti de la cage de transport, et je me suis réveillé, et Brisket était parti. »

© Glen Powell / Instagram

Avant même d’avoir eu le temps de paniquer, Glen Powell a compris que son petit chien était en train de se faire de nouveaux amis. « Tout l’avion ne faisait que câliner Brisket […]. Il y avait des enfants qui jouaient avec lui », a expliqué l’acteur.

A lire aussi : Un chien abandonné grelottait de froid et de peur jusqu'à l'arrivée d'un livreur plein de compassion

Depuis cette mésaventure, le petit chien est en route vers la célébrité. Récemment, à New York, une jeune fille a même reconnu Brisket avant son maître. « Elle ne m’a même pas vu », se souvient Glen Powell amusé. « Il a définitivement développé un public, c’est sûr », a-t-il conclu avec tendresse.