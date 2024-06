L’énorme différence de taille entre ces 2 chiens ne les empêche pas de s’amuser ensemble ! (vidéo)

Pete et Dexter constituent un duo atypique. Le premier est un Chihuahua tandis que le second est de race Grand Danois. Plus de 60 centimètres les séparent, mais cela n’est qu’un détail pour eux. Ils sont devenus meilleurs amis et passent tout leur temps ensemble à faire la sieste ou à s’amuser.

Dexter est un chien au physique colossal. Mais ce géant aux airs de gros durs cache un cœur absolument tendre à l’intérieur. Il n’a pas une once d’agressivité en lui et cela se voit lorsqu’il interagit avec Pete. Il cherche toujours à maîtriser sa force, comme s’il était conscient qu’un seul coup de crocs pouvait être fatal au petit chien.

Une grande douceur

Dans de nombreuses vidéos postées sur la plateforme sociale TikTok, on remarque à quel point il fait attention lorsqu’il joue avec Pete, notamment lorsqu’il utilise sa gueule. Il fait preuve d’une patience sans nom, car le Chihuahua est très dynamique. Ce trop-plein d’énergie n’a pas l’air de l’agacer, au contraire, il accepte volontiers les parties de jeux impulsées par son ami.

Dans une vidéo relayée par Parade Pets, on découvre le Grand Danois avec un jouet dans la bouche. Pete essaye de le lui arracher, tirant de toutes ses forces et sautillant de tous les côtés. Dexter n’a pas grand-chose à faire pour amuser son ami, si ce n’est de serrer la peluche entre ses dents et tourner la tête de gauche à droite.

Le duo atypique n’est présent sur TikTok que depuis quelques jours, mais comptabilise déjà près de 27 mille abonnés. Lesquels sont surpris par cette amitié si spéciale, mais aussi par la gentillesse de Dexter envers son petit frère : « Il gère sa douceur pour ne pas lui faire mal... splendide » écrivait un internaute, « C'est rigolo parce que c'est le petit qui embête gentiment le grand, qui ne dit jamais rien » commentait une autre personne.

