L'émouvant moment où un chien ayant connu abandons et déceptions met fin à 8 années d'attente au refuge (vidéo)

Leroy et les personnes qui s’occupaient de lui au refuge n’osaient presque plus espérer ce moment. Cela faisait 8 ans que ce chien sénior attendait qu’une famille lui donne sa chance.

Un chien âgé a été adopté après des années d’attente et d’espoirs brisés, rapporte Parade Pets. C’est une dame se faisant appeler « @tashaleelyn » sur TikTok qui est tombée sous le charme du vieux toutou et a décidé de lui offrir une nouvelle vie et un foyer chaleureux.

Cette femme au grand cœur a partagé une vidéo sur le réseau social le dimanche 6 août 2023, montrant le jour où elle s’est rendue au refuge pour officialiser l’adoption de Leroy et l’emmener à la maison. La séquence est rapidement devenue virale, cumulant 1,7 million de vues à ce jour.



@tashaleelyn / TikTok

Sur la fiche du chien placée devant son box, on apprend que Leroy s’entend avec certains de ses congénères – il est décrit comme « sélectif » sur ce point – mais bien moins avec les chats. Au refuge dont il était pensionnaire depuis 8 longues années, on lui cherchait une famille ne comportant que des adultes, expérimentée et une maison sans escalier.

Jusqu’à taper dans l’œil de @tashaleelyn, Leroy était totalement ignoré par les candidats à l’adoption. En cause, un incident de morsure survenu lorsqu’il avait 4 ans et qui lui avait valu d’être abandonné après une première adoption. Une erreur qu’il a payée cher et sur le long terme, mais qui n’est heureusement aujourd’hui plus qu’un mauvais souvenir.

« Bienvenue dans ta maison pour toujours »

Le chien et sa nouvelle maîtresse ont eu le temps de faire connaissance au refuge, effectuant notamment une agréable promenade en laisse. On le voit ensuite sortant la tête de la voiture pendant le trajet vers son nouveau foyer.

« Bienvenue dans ta maison pour toujours, Leroy », peut-on lire en fin de vidéo.

@tashaleelyn a de l’expérience avec les chiens séniors et leur vient en aide dès qu’elle en a l’occasion. Auparavant, c’était Girly, une chienne âgée, qui partageait son quotidien jusqu’à son décès en 2022. Elle lui a rendu un hommage particulièrement poignant dans cette autre vidéo :

