Une femme au grand coeur se rend chez sa voisine pour réconforter son chien laissé seul durant un orage (vidéo)

Jane vit à North Raleigh avec ses compagnes à fourrure, CaliPolarbear et Mama Bear. Alors que Cali a rejoint son foyer quand elle n’était qu’un chiot en 2018, Mama Bear a fait son entrée plus tard après avoir vécu une vie d’errance. « Nous l’avons sauvée pendant l’hiver 2021, explique l’Américaine, elle est impertinente, joueuse et fofolle. »

Mais les 2 boules de poils ne sont pas les seuls à avoir gravé les empreintes de leurs pattes sur le cœur de Jane. Comme le rapporte un article publié sur le site web de Newsweek, l’amoureuse des animaux est proche de sa voisine et de son toutou sympathique, répondant au nom de Beaver.

« Chaque fois que je prépare les repas de mes chiennes, j’en donne aussi à Beaver, confie Jane, nous avons tellement de chance d’avoir une voisine aussi gentille. Parfois, nous prenons le petit-déjeuner et nous passons du temps ensemble. »

Une belle complicité

Beaver adore rendre visite à Jane et ses copines. « S’il est dans le jardin pendant que sa maîtresse est au travail, il aboie fort pour attirer mon attention. Alors mon mari va le chercher, et le ramène chez nous », déclare-t-elle. Pour son plus grand plaisir, Cali et Mama Bear s’entendent à merveille avec leur voisin canin.

Pour lui permettre de sortir son chien en son absence, la propriétaire de Beaver a remis un double de sa clé à Jane. Un jour, la bonne âme est venue au secours de Beaver, car il était seul à la maison alors qu’un orage s’annonçait. Jane pensait qu’il aurait pu avoir peur du tonnerre et des éclairs, alors que personne n’était à ses côtés.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, on peut voir Jane se rendre chez sa voisine et emmener son petit protégé chez elle. Depuis sa mise en ligne à la fin du mois de juillet, le clip a reçu plus de 18 000 mentions « j’aime ».

« Il vous attendait ! J’adore la façon dont il vous a regardé pour avoir votre confirmation, puis s’est dirigé directement vers votre maison », écrit un utilisateur du réseau social. « C’est le chien le plus chanceux au monde », commente un autre.

« Sa propriétaire est reconnaissante et gentille, conclut Jane, j’aimerais tellement que tous les voisins s’entraident ! »