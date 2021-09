Une femelle Husky prête à trouver sa nouvelle famille après s'être remise de blessures graves

Bien que la jeune Hera ait vécu le pire, elle est désormais prête à être adoptée. La chienne, naguère gravement blessée, a fait preuve d'une résilience remarquable et a gardé sa joie de vivre.

La femelle Husky, âgée d'un an, a été trouvée début juillet en train d'errer misérablement dans la rue. Son état catastrophique est à lui seul une preuve de son passé douloureux... Un passé pour le moment inconnu. Hera a souffert d'insuffisance pondérale, ainsi que de graves brûlures qui ont touché une grande partie de son dos et de ses pattes.

Un membre d'une association locale, l'Arizona Humane Society (AHS), a repéré l'animal en souffrance et l'a emmené d'urgence à la clinique vétérinaire. Hera a subi une batterie de tests, a reçu de nombreux soins et beaucoup d'affection de la part du personnel.

Un rétablissement remarquable

D'après People, la femelle Husky a bénéficié d'un traitement important pour ses brûlures, dont la cause demeure encore un mystère. Thérapie au laser, compresses imbibées de miel, nettoyages des plaies et cocktails de médicaments (notamment pour prévenir une éventuelle infection) sont autant de soins qui ont permis à la victime de se rétablir au fil des jours.

Aujourd'hui, le résultat est évident. La chienne s'est remise de ses nombreuses blessures, sa peau a bien cicatrisé et sa fourrure a repoussé. Et le plus important dans cette histoire, c'est qu'elle n'en a pas moins conservé son immense sourire et sa vitalité. Après avoir affronté des épreuves terribles, elle est prête à partager sa vie avec des humains bienveillants. Elle est actuellement proposée à l'adoption sur le site web du refuge l'ayant prise en charge.

À travers l'expérience d'Hera, les bénévoles espèrent véhiculer un message, et pas des moindres. Tous les animaux de compagnie méritent une chance de guérir et de goûter au bonheur, peu importe à quel point ils peuvent être malades, blessés ou traumatisés. Ils ont le droit de vivre et de recevoir tout l'amour qu'ils méritent.